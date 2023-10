Khi nào gió mùa Đông Bắc về, thay đổi thời tiết nắng nóng ở Hà Nội và miền Bắc nước ta?

HHT - Thời tiết nắng gay gắt và khá nóng ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc nước ta sắp kết thúc khi trời chuyển gió. Sẽ có một đợt gió mùa Đông Bắc, tuy nhẹ nhưng cũng khiến thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn. Vậy khi nào thì đợt gió mùa này sẽ làm thay đổi thời tiết ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc nước ta?

Trong tuần này, thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Nam Định, Hòa Bình… đã có tiết trời nắng nóng, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Vào khoảng 14 - 16h hằng ngày, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 35oC với gió Đông hoặc Đông Nam. Thời tiết nóng nực với nắng gay gắt vào tháng 10 như thế này khiến nhiều người mệt mỏi, đau đầu, nhiều học sinh bị ốm.

Tuy nhiên, kiểu thời tiết này sẽ sớm thay đổi. Dự báo từ sáng mai, 28/10, Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc nước ta như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định… sẽ đón gió mùa Đông Bắc, theo trang Zoom Earth. Thực tế, đợt gió mùa Đông Bắc này khá nhẹ, gió ở thủ đô Hà Nội ban đầu chỉ khoảng 4 - 5 km/h. Đến Chủ Nhật, 29/10, gió mùa Đông Bắc sẽ mạnh hơn một chút, ở mức 8 - 9 km/h.

Dù đây là đợt gió mùa nhẹ nhưng trời chuyển gió thế này cũng sẽ giúp thời tiết thay đổi, bớt oi nóng khó chịu. Vào lúc nhiệt độ cao nhất trong ngày là khoảng 14 - 16h thì Hà Nội, Hải Phòng vẫn khá nóng vào ngày mai (nhiệt độ thực ngoài trời khoảng 33oC) nhưng sẽ đỡ hơn vào ngày Chủ Nhật, 29/10 (30oC). Những tỉnh thành phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn… thì nhiệt độ giảm nhiều hơn, xuống mức 23 - 24oC.

Đợt gió mùa Đông Bắc này cũng gần như không gây mưa. Một số tỉnh thành như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định có mưa nhỏ vào khoảng trưa, chiều Chủ Nhật, còn thủ đô Hà Nội có thể có mưa nhỏ hoặc rất nhỏ vào tối Chủ Nhật, lượng mưa chỉ dưới 0,5 mm/h.