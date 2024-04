Không khí lạnh cuối mùa tràn về khu vực miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm thế nào?

HHT - Ngày 8/4, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Trong khi đó, thời tiết chủ đạo tuần tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là nắng nóng.

Ngày 8/4, nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục giảm khoảng 2 độ C so với một ngày trước, duy trì trong ngưỡng 22-27 độ C. Tình trạng mưa nhỏ tiếp diễn, tập trung ở Đông Bắc Bộ. Riêng một số nơi ở Tây Bắc vẫn nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35 độ C.

Từ tối và đêm 8/4, một đợt không khí lạnh mới được bổ sung khiến thời tiết miền Bắc diễn biến xấu. Do cường độ yếu và lệch đông, không khí lạnh có thể gây mưa rào kèm dông cho nhiều nơi, đặc biệt tại vùng núi và trung du.

Theo dự báo, Hà Nội ghi nhận phổ biến 22-27 độ C, trời âm u và có mưa liên tục các ngày 8-10/4. Thời tiết chuyển mát, se lạnh về đêm. Đây nhiều khả năng là đợt không khí lạnh cuối của thời kỳ Đông Xuân. Từ ngày 10/4, khối không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trời dứt mưa và chuyển nắng. Nền nhiệt có xu hướng tăng trở lại, lên ngưỡng 32-34 độ C, khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ những ngày cuối tuần.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy rừng; cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với con người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.