Kiểu thời tiết nồm ẩm ở Hà Nội kéo dài đến bao giờ, độ ẩm có thể lên tới mức nào?

HHT - Thủ đô Hà Nội đang bước vào những ngày nồm ẩm sau đợt không khí lạnh. Kiểu thời tiết này có thể kéo dài bao nhiêu ngày? Liệu sắp tới có đợt gió mùa Đông Bắc không?

Sau những đợt không khí lạnh, thủ đô Hà Nội đang bước vào những ngày khá ấm áp, trong ngày có khi có nắng nhẹ với mức nhiệt độ cao hơn mức trung bình của tháng 1 hằng năm. Trong vài ngày tới, nhiệt độ Hà Nội có mức thấp nhất là 17 - 19oC, cao nhất là 25 - 27oC, trong khi theo trung bình hằng năm thì nhiệt độ vào tháng 1 ở Hà Nội chỉ là 14 - 20oC.

Đi kèm với tiết trời ấm áp này là độ ẩm tăng cao do từ giờ đến đầu tuần sau, ở Hà Nội chủ yếu có gió Đông - Đông Nam. Trời không nồm ẩm đến mức như sau Tết Nguyên Đán nhiều năm nhưng độ ẩm cũng khá cao. Bắt đầu từ ngày mai, 6/1, độ ẩm trung bình ngày đều ở mức hơn 80%, là mức rất cao. Trong ngày, độ ẩm xuống thấp nhất vào 14 - 16h, ở mức xấp xỉ 70%, tuy nhiên, vào đêm và sáng sớm thì độ ẩm lên rất cao, tới 90 - 95%. Theo các trang dự báo lớn thì ngày có độ ẩm trung bình cao nhất trong đợt nồm ẩm này - lên tới 85% - sẽ là ngày mai, 6/1.

Độ ẩm cao (hơn 75%) có thể gây cảm giác nóng và bí bức hơn, dễ gây mệt mỏi, đau đầu, nhức mỏi cơ và khớp, thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm trạng (dễ khó chịu, bực bội hơn). Vì vậy, trong những ngày nồm ẩm sắp tới ở Hà Nội, người dân nên chọn các trang phục nhẹ nhàng, trong ngày uống nhiều nước, không nên vận động nặng liên tục.

Theo dự báo hiện tại, đến thứ Tư tuần sau (10/1), Hà Nội có thể đón một đợt không khí lạnh, tuy nhiên gió mùa Đông Bắc vào hôm đó sẽ yếu nên cũng không khiến độ ẩm giảm nhiều. Có thể phải đến nửa sau của tháng 1, ở Hà Nội mới có đợt không khí lạnh mạnh và khô hơn.