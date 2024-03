Lisa "xả ảnh" xem concert Taylor Swift ở Singapore, khoe tay đeo kín vòng tình bạn

HHT - Đâu chỉ xả ảnh, Lisa còn cập nhật cả fancam sau buổi "đu concert" của Taylor Swift tại Singapore. Khung hình chung của hai hiện tượng âm nhạc toàn cầu đang làm mạng xã hội chao đảo.

Không khiến fan phải đợi lâu, ngày 3/3, Lisa đã đăng một loạt ảnh được chụp tại concert của Taylor Swift. Không chỉ ảnh ở khu vực khán đài, Lisa còn tung ra 2 bức hình chụp chung với Taylor ở hậu đài làm người hâm mộ càng phấn khích.

Lisa cũng đăng bức hình khoe tay đeo kín vòng tay tình bạn với góc chụp chuẩn fangirl. Theo chia sẻ từ người hâm mộ, sau khi xem xong concert vào tối qua, Lisa được bắt gặp đi ăn lẩu cùng bạn bè. Tại đây, cô tiếp tục đổi vòng tay với nhân viên nhà hàng.

Loạt ảnh nét căng cũng khoe cận lớp trang điểm xinh xẻo và outfit "cực chiến" của Lisa trong lần "đu concert" này. Sau chiếc áo khoác từ local brand, Lisa diện áo lưới xuyên thấu 575 USD (14 triệu đồng) của Maison Margiela, phối cùng với chân váy của Dionlee 970 USD (hơn 23 triệu đồng), túi xách LV có giá hơn 73 triệu đồng.

Sự xuất hiện bất ngờ của Lisa tại concert Taylor Swift trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội từ qua tới nay. Hàng loạt những clip ghi lại khoảnh khắc "quẩy tung trời" của Lisa được ghi lại. Sự ngọt ngào, thân thiện của cô khi tương tác với fan nhận ra xung quanh cũng đốn tim BLINK toàn cầu.

Trước Lisa, Rosé cũng tới xem The Eras Tour tại Nhật Bản. Giọng ca chính của BLACKPINK đã đăng một đoạn video dài hơn 5 phút trên TikTok khoảnh khắc bản thân feel theo giai điệu của All Too Well. Một số cư dân mạng cũng tò mò Lisa có "flex" ảnh chụp với Taylor Swift cho Rosé hay không. Hay liệu Rosé cũng có ảnh chụp cùng "Bướm chúa" mà đang ém đi?