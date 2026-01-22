Miếng băng gối của Hiểu Minh ngay từ đầu trận là dấu hiệu không thể xem nhẹ

HHTO - Trong trận bán kết U23 châu Á 2026, trước khi Hiểu Minh dính chấn thương khiến anh phải rời sân trong sự lo lắng của người hâm mộ, đã có một chi tiết nhỏ xuất hiện ngay từ thời điểm các cầu thủ bước ra sân: Trung vệ sinh năm 2004 băng bảo vệ gối khi bắt đầu trận đấu.

Với phần lớn khán giả, đây có thể chỉ là thói quen “băng cho chắc” hoặc biện pháp phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, theo phân tích của bác sĩ thể thao Nguyễn Trọng Thủy, trong y học thể thao đỉnh cao, việc băng gối ngay từ đầu trận gần như không bao giờ là ngẫu nhiên.

Một khớp gối khỏe mạnh, ổn định, không đau và không có tiền sử quá tải, về mặt chuyên môn không cần đến băng bảo vệ để thi đấu. Khi cầu thủ buộc phải băng gối, điều đó thường cho thấy khớp đã có vấn đề tồn tại từ trước - có thể là đau âm ỉ, quá tải kéo dài, mất ổn định nhẹ hoặc tình trạng viêm, phù nề trong khớp.

Hiểu Minh băng gối trước khi xảy ra chấn thương. (Ảnh: AFC)

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, điều người hâm mộ thường hiểu sai là vai trò của băng gối. Trên thực tế, băng gối không có tác dụng chữa chấn thương, không làm dây chằng chắc hơn, cũng không thể phục hồi sụn hay xương. Tác dụng chính của băng gối chỉ dừng lại ở việc tạo cảm giác vững khớp và hỗ trợ tâm lý, giúp cầu thủ tự tin hơn khi vận động trong tình trạng cơ thể không còn ở trạng thái lý tưởng.

Đáng chú ý, Hiểu Minh bước vào trận đấu căng thẳng trong bối cảnh lịch thi đấu dày, cường độ cao liên tục và quỹ thời gian hồi phục hạn chế - những yếu tố điển hình dẫn tới quá tải. Với cầu thủ trẻ, nguy cơ này càng lớn khi hệ cơ chưa đủ mạnh để “chia lửa” cho khớp, kinh nghiệm lắng nghe cơ thể còn hạn chế, trong khi tinh thần thi đấu thường đặt cao hơn cảm giác đau.

Quá tải - theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, là “kẻ thù thầm lặng” của khớp gối. Nó không khiến cầu thủ gục ngã ngay lập tức mà tích tụ qua từng buổi tập, từng trận đấu, từng lần di chuyển. Khi cơ bắp mỏi trước, phản xạ bảo vệ chậm lại và khả năng kiểm soát trục gối suy giảm, khớp vẫn có thể vận động bình thường trong các tình huống quen thuộc. Nhưng chỉ cần một pha xoắn trụ mạnh hoặc đổi hướng đột ngột, toàn bộ hệ thống bảo vệ khớp có thể sụp đổ trong tích tắc.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - ông Trần Quốc Tuấn thăm và động viên trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. (Ảnh: VFF)

Đây cũng là lý do vì sao nhiều chấn thương nặng trong bóng đá không đến từ những pha va chạm dữ dội, mà xuất phát từ những động tác tưởng như rất bình thường. Khi đặt khoảnh khắc Hiểu Minh ngã xuống trong bối cảnh băng gối từ đầu trận, lịch thi đấu dày đặc và cường độ thi đấu cao, chấn thương đó không còn là một tai nạn đơn lẻ, mà là “giọt nước tràn ly” của một quá trình quá tải kéo dài.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, điều nguy hiểm nhất không phải là chấn thương xảy ra, mà là những tín hiệu cảnh báo của cơ thể bị xem nhẹ trước đó. Trong bóng đá, tinh thần chiến binh luôn được ca ngợi, nhưng trong y học thể thao, tinh thần không thể thay thế cho cấu trúc giải phẫu. Khi khớp gối đã lên tiếng, việc cố gắng thêm chỉ làm tăng nguy cơ chấn thương nặng, chứ không giúp cơ thể khỏe hơn.

Hiểu Minh gặp chấn thương dây chằng chéo trước (ACL). (Ảnh: AFC)

Từ trường hợp của Hiểu Minh, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy đặt ra một câu hỏi lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam: Cầu thủ đã được cho đủ thời gian hồi phục hay chưa, tải vận động đã được quản lý đủ khoa học hay chưa, hay chúng ta đang vô tình đánh đổi sức khỏe dài hạn của cầu thủ để lấy kết quả ngắn hạn?

Đây không phải câu chuyện của riêng một cá nhân, mà là vấn đề mang tính hệ thống. Theo vị bác sĩ thể thao này, việc hiểu đúng về chấn thương do quá tải sẽ giúp cộng đồng bớt những phán xét cảm tính, giảm áp lực vô hình lên các cầu thủ trẻ và quan trọng hơn, bảo vệ tốt hơn tương lai của bóng đá Việt Nam.