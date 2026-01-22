Trung vệ Hiểu Minh U23 Việt Nam: Nhiều năm xa nhà, là niềm tự hào của gia đình

HHTO - Trước khi gặp chấn thương tại trận Bán kết U23 châu Á 2026, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh được xem là chân sút quan trọng, được kỳ vọng cao của ĐT U23 Việt Nam.

Là trung vệ trụ cột của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026, Nguyễn Hiểu Minh đã không may dính chấn thương nặng trong trận đấu với ĐT U23 Trung Quốc. Anh nằm trên sân với khuôn mặt đau đớn, buộc các bác sĩ phải đưa thẳng đến bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu. Kết quả chẩn đoán xác nhận anh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối (ACL), buộc nghỉ thi đấu từ 6-9 tháng. Thông tin này khiến người hâm mộ và đặc biệt là gia đình anh, những người theo dõi sát sao trận đấu Bán kết vừa qua vô cùng lo lắng.

Bố của Hiểu Minh lo lắng khi thấy con trai chấn thương trong trận đấu. Ảnh: Danh Khang

Sinh năm 2004, Nguyễn Hiểu Minh lớn lên ở vùng quê Thạch Thất, Hà Nội nổi tiếng với truyền thống làm mộc. Anh là con trai cả trong gia đình có ba anh em, trong một gia đình không có nền tảng thể thao chuyên nghiệp. Thế nhưng, niềm đam mê bóng đá của anh đã được khơi dậy mạnh mẽ từ bố. Năm 9 tuổi, Hiểu Minh trúng tuyển vào lò đào tạo PVF (nay là PVF-CAND) - một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam lúc bấy giờ tại TP.HCM.

Nguyễn Hiểu Minh được kỳ vọng lớn khi gia nhập đội hình U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Sau một thời gian nỗ lực không ngừng, Nguyễn Hiểu Minh chính thức được gọi gia nhập đội tuyển U23 Việt Nam vào tháng 7/2025. Anh cùng đội tham dự giải U23 ASEAN 2025 và ghi được 2 bàn thắng vẻ vang trước đội tuyển Lào. Vì lẽ đó đến giải U23 châu Á 2026 lần này, Hiểu Minh được tin tưởng giao cho trọng trách lớn trong đội hình ghi bàn của U23 Việt Nam.

Nguyễn Hiểu Minh đạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Giải hạng Nhất Quốc gia 2024/25.

Quyết định theo đuổi bóng đá đồng nghĩa với việc anh phải rời xa gia đình, sống tập trung trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt. Những ngày đầu xa nhà, Nguyễn Hiểu Minh từng nhiều lần khóc vì nhớ bố mẹ.

Sau hai năm nhìn con đi đi về về, gia đình đã quyết định tạm gác lại việc buôn bán đồ gỗ ở quê, dọn vào Nam sinh sống để chăm sóc con trai. Đến năm 2017 khi PVF chuyển cơ sở về Hưng Yên, bố mẹ Hiểu Minh cũng theo con trở về miền Bắc.

Sự nghiệp của chàng trung vệ trẻ gắn liền với sự ủng hộ không mệt mỏi từ gia đình và người thân. Tại vòng Chung kết U19 Quốc gia 2017, cả nhà từ Hà Nội vào Bình Dương cổ vũ Hiểu Minh, chứng kiến anh cùng đội U19 PVF vô địch. Tiếp đó, hành trình của anh với U22, U23 Việt Nam, đặc biệt tại SEA Games 33 và chức vô địch Đông Nam Á 2025 luôn có sự hiện diện của đại gia đình.

Người hâm mộ hy vọng Nguyễn Hiểu Minh sớm bình phục. Ảnh: VFF

Tình trạng chấn thương của Nguyễn Hiểu Minh khiến gia đình và người hâm mộ lo lắng, nhưng cũng hy vọng anh sẽ sớm bình phục và trở lại mạnh mẽ hơn. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong Nguyễn Hiểu Minh mau chóng hồi phục, sớm trở lại sân cỏ để tiếp tục cống hiến cho màu áo đội tuyển.