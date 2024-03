Lý do khiến “cha đẻ" của "The Boy and The Heron" không dự Oscar 2024 là gì?

HHT - Dù làm nên lịch sử cho điện ảnh Nhật Bản, đạo diễn huyền thoại Hayao Miyazaki lại không có mặt để nhận giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar 2024, cho tác phẩm "The Boy and The Heron".

Mới đây, lễ trao giải Oscar lần thứ 96 đã chính thức diễn ra với sự càn quét của siêu phẩm Oppenheimer tại những hạng mục lớn. Với 13 đề cử, tác phẩm này mang về tổng cộng 7 tượng vàng, cùng nhiều hạng mục quan trọng như “Nam chính xuất sắc nhất"; “Phim xuất sắc nhất";... Bên cạnh màn so kè giữa Oppenheimer và Poor Things, khán giả cũng dồn sự chú ý vào cuộc cạnh tranh giữa hai đối thủ là The Boy and The Heronvà Spider-Man: Across The Spider Verse tại hạng mục “Phim hoạt hình xuất sắc nhất".

Đến cuối, The Boy and The Heron (tựa Việt: Thiếu niên và chim diệc) đã chiến thắng trong sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Đây được xem là một chiến thắng lịch sử cho Nhật Bản nói riêng và ngành phim hoạt hình nói chung, khi The Boy and The Heron là một trong hai bộ phim hoạt hình 2D chiến thắng hạng mục này. Trước đó, Spirited Away hay tựa Việt là Vùng Đất Linh Hồn đã đem vinh quang về cho “xứ sở Mặt Trời mọc” khi chiến thắng Oscar vào năm 2003.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ của xưởng phim Ghibli đã tỏ ra tiếc nuối khi “cha đẻ" Hayao Miyazaki không thể lên sân khấu nhận giải. Dù không rõ nguyên nhân khiến vị đạo diễn tài ba này vắng mặt, nhiều khán giả phỏng đoán rằng vì lý do tuổi tác (83 tuổi), ông Hayao khó lòng có thể di chuyển một chặng đường nửa vòng Trái Đất để tham dự Oscar. Thậm chí, ông Hayao từng có ý định nghỉ hưu sau khi hoàn thành xong bộ phim The Boy and The Heron, khiến nhiều người lo lắng về sức khỏe của vị đạo diễn này.

Bên cạnh những lời chúc mừng, The Boy and The Heron lại vô tình vướng vào những tranh cãi không đáng có liên quan đến tính công bằng của giải Oscar năm nay. Cụ thể, nhiều người hâm mộ của bộ phim Spider-Man: Across The Spider Verse đã tỏ ra bất bình khi tác phẩm yêu thích của họ thua cuộc trước đại diện đến từ Nhật Bản. Nam diễn viên Shameik Moore - người lồng tiếng cho nam chính Miles Morales trong phim, đã “thêm dầu vào lừa" khi đăng dòng trạng thái “robbed" (bị cướp) lên trang cá nhân sau khi Spiderman thua cuộc.

Hành động này của Shameik được cho là không phù hợp, đặc biệt là khi anh là một ngôi sao và có tiếng nói ảnh hưởng đến một bộ phận khán giả. Điều này sẽ càng làm gia tăng những mâu thuẫn giữa những khán giả mê phim, để rồi tạo ra một môi trường thưởng thức nghệ thuật không lành mạnh.