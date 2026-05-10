Meryl Streep gây trầm trồ khi đòi quyền lợi cho dàn sao The Devil Wears Prada 2

HHTO - Không chỉ là tượng đài diễn xuất của Hollywood, Meryl Streep còn nổi tiếng với những cuộc đàm phán quyền lực phía sau hậu trường. Từ việc đòi quyền lợi công bằng cho dàn diễn viên The Devil Wears Prada 2, nữ minh tinh tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng hàng đầu của mình trong ngành giải trí.

Sau khi The Devil Wears Prada 2 chính thức ra mắt và gây tiếng vang, những câu chuyện hậu trường về cuộc đàm phán thù lao của Meryl Streep nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Theo Variety, Meryl Streep đã tận dụng sức ảnh hưởng của mình nhằm yêu cầu áp dụng điều khoản “Favoured Nations” (tạm dịch: Quyền lợi tương đương). Thỏa thuận này đảm bảo các diễn viên chính đều nhận được chế độ đãi ngộ ngang nhau.

Để đưa bộ ba đình đám Meryl Streep, Anne Hathaway và Emily Blunt tái xuất trên màn ảnh, hãng phim đã đồng ý với điều khoản trên. Sau quá trình thương lượng, cả ba ngôi sao được cho là đã nhận được mức cát-xê ngang nhau, ước tính khoảng 12,5 triệu đô la (khoảng 325 tỷ đồng) mỗi người.

Động thái này được nhiều người xem là cách Meryl Streep thể hiện vai trò và sức ảnh hưởng của mình trong dự án. Theo nhiều nguồn tin, nữ diễn viên thực tế có thể nhận mức thù lao vượt 15 triệu đô la (khoảng 390 tỷ đồng) cho The Devil Wears Prada 2. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận mức thù lao cao ngất ngưởng cho riêng mình, Meryl Streep chọn cách kéo các cộng sự lên cùng một vị thế cân bằng. ​

Đây không phải là lần đầu Meryl Streep khiến các hãng phim phải thay đổi về mức chi trả thù lao. Nhìn lại năm 2006, khi nhận lời mời tham gia phần đầu tiên của The Devil Wears Prada, Meryl Streep từng thẳng thừng từ chối lời đề nghị ban đầu từ hãng 20th Century Fox vì cho rằng mức lương quá thấp so với giá trị bà mang lại.

​Nữ diễn viên đã yêu cầu hãng phim phải tăng gấp đôi mức thù lao từ khoảng 2 triệu đô la lên hơn 4 triệu đô la. “Họ cần tôi... tôi muốn xem liệu mình có thể tăng gấp đôi yêu cầu không”, Meryl Streep chia sẻ. Đến thời điểm hiện tại, đây vẫn được xem là một trong những màn thương lượng cát-xê kinh điển và được nhắc lại nhiều tại Hollywood.

