Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh từ giờ đến cuối tháng, khi nào trời chuyển rét?

HHT - Sau đợt nồm ẩm với độ ẩm lên rất cao ở nhiều tỉnh thành, miền Bắc sẽ đón 2 đợt không khí lạnh trong khoảng thời gian từ giờ đến hết tháng 2. Tuy nhiên, đợt thứ nhất sẽ tương đối yếu, phải đến đợt thứ 2 thì trời mới thực sự chuyển rét và khô.

Phần lớn các tỉnh thành ở miền Bắc nước ta (trừ một số nơi ở Tây Bắc Bộ) đang có độ ẩm rất cao, nhiệt độ toàn miền khá cao (30 - 35oC) vào trưa và chiều. Gió Đông - Đông Nam đưa hơi nước từ biển vào càng làm tăng cảm giác nóng bức.

Sau khi đạt đỉnh điểm thì cả nhiệt độ và độ ẩm ở Hà Nội nói riêng và nhiều tỉnh thành miền Bắc nói chung đều sẽ giảm từ thứ Sáu, 23/2. Một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ từ khoảng chiều thứ Sáu và đến Hà Nội vào khoảng sáng thứ Bảy, 24/2.

Vào ngày thứ Bảy, ở Đông Bắc Bắc Bộ, trời khá rét, nhiệt độ thấp nhất ở mức 12 - 14oC, cao nhất 16 - 18oC. Ở thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận thì trời lạnh vừa phải, nhiệt độ thấp nhất 17 - 18oC, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức trên 20oC. Với nhiều người, đây là mức lạnh khá nhẹ, tuy nhiên, do nhiệt độ giảm đến 7 - 10oC so với những ngày trước đó nên người dân vẫn cần mặc ấm, đề phòng cơ thể chưa kịp thích nghi.

Đợt không khí lạnh này suy yếu ngay trong ngày thứ Bảy và trời lại chuyển gió Đông - Đông Nam từ Chủ Nhật, độ ẩm lại tăng lên.

Theo dự báo hiện tại của Đài Quan sát Hong Kong (Trung Quốc) và một số trang khí tượng lớn, phải đến thứ Năm tuần sau, đợt không khí lạnh mạnh hơn mới về miền Bắc nước ta, khiến nhiệt độ Hà Nội giảm xuống mức thấp nhất là 13 - 14oC và cao nhất có thể chỉ là 20oC hoặc ít hơn. Các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ có nhiệt độ thấp hơn Hà Nội khoảng 2 - 3oC.

Ngày thứ Năm tuần sau cũng là một ngày khá đặc biệt, vì đó là ngày 29/2, tức là 4 năm mới có một lần.

Theo dự báo hiện tại, đợt không khí lạnh vào ngày cuối tháng 2 sẽ duy trì sang vài ngày đầu tháng 3.