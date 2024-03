Miền Bắc lạnh nốt ngày đầu tuần rồi bắt đầu đợt nồm ẩm mới, có nơi đạt độ ẩm 100%

HHT - Sau những ngày trời rét, miền Bắc sắp tăng nhiệt độ dần dần. Đồng thời, tình trạng nồm ẩm, sương mù, có thể cả mưa phùn cũng sẽ quay trở lại. Trong đợt này, ngày nào sẽ nồm ẩm nhất và nơi nào sẽ có độ ẩm đạt ngưỡng cực đại?

Miền Bắc đang trải qua những ngày trời khá rét, nhưng không phải rét khô hanh như đầu mùa Đông mà là rét và ẩm, đôi lúc còn có mưa phùn. Đợt không khí lạnh gây rét này sẽ dần suy yếu ngay vào đầu tuần, tức là miền Bắc sẽ vẫn rét vào thứ Hai, 11/3, sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần.

Từ thứ Ba, 12/3, miền Bắc chuyển gió Đông - Đông Nam. Gió này khiến nhiệt độ tăng dần. Tại thủ đô Hà Nội, từ thứ Ba, nhiệt độ trong ngày sẽ lên trên 20oC và tiếp tục tăng trong những ngày sau đó, giữa tuần thì nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 28 - 29oC. Các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Cao Bằng, Lạng Sơn… cũng có nhiệt độ tăng đều, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 20 - 22oC hoặc hơn một chút.

Cùng với gió Đông Nam và nhiệt độ tăng thì độ ẩm toàn miền cũng tăng, gần như cả miền Bắc bước vào một đợt nồm ẩm từ thứ Ba. Sáng sớm thứ Ba, độ ẩm lên rất cao: Thủ đô Hà Nội 95%, Thái Nguyên 97%, Lạng Sơn 98%, Cao Bằng 99%, có khu vực ở Cao Bằng đạt độ ẩm cực đại 100%...

Theo dự báo, những ngày có độ ẩm trung bình cao nhất trong đợt nồm ẩm lần này là thứ Năm và thứ Sáu (14 - 15/3). Những hôm đó, ở Hà Nội, buổi sáng độ ẩm có thể lên đến 97%, các tỉnh thành khác ở miền Bắc cũng tương tự hoặc chênh lệch ít, trong ngày độ ẩm cũng vẫn cao.

Tình trạng nồm ẩm này cũng khiến trời có sương mù và mưa phùn vào sáng sớm, vì vậy ở miền Bắc, nhiều người dân vẫn có cảm giác khá rét vào buổi sáng, còn buổi trưa trời ấm áp hơn nhiều.

Nồm ẩm ở miền Bắc có thể kéo dài đến hết tuần trước khi thời tiết lại thay đổi.