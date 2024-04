Miền Bắc nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, Hà Nội hơn 40 độ C gần cả tuần

HHT - Gần như toàn bộ miền Bắc nước ta đang và sẽ có những ngày nóng đến rất nóng. Trong tuần này, nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh thành miền Bắc đều lên cao, và chỉ trong một tuần mà thủ đô Hà Nội có khoảng 5 ngày với nhiệt độ tối đa lên 40 độ C hoặc hơn.

Phần lớn các tỉnh thành miền Bắc nước ta đều khá nóng đến rất nóng vào cuối tuần vừa rồi và trạng thái thời tiết đó sẽ tiếp diễn trong tuần này, thậm chí có thể còn nóng hơn.

Chiều thứ Hai, toàn miền đều nóng, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội lên 38 - 39oC vào đầu giờ chiều, các tỉnh thành lân cận chênh lệch 1 - 2oC. Một số tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Bắc Kạn là đỡ nóng nhất ở miền Bắc, với nhiệt độ 30 - 31oC.

Những ngày tiếp theo được dự báo sẽ nóng hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ thứ Ba (16/4), miền Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tại thủ đô Hà Nội, dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày vào trưa và đầu giờ chiều sẽ lên 40oC hoặc hơn suốt 5 ngày, từ thứ Ba đến thứ Bảy. Trong đó, những ngày có nhiệt độ cao nhất là thứ Tư đến thứ Sáu, với nhiệt độ lên 41 - 43oC. Trong những ngày này, trời khá nóng từ sáng sớm, với nhiệt độ 28 - 29oC, nên đến trưa và chiều ai cũng dễ mệt mỏi, người dân nên có cách chống nắng nóng khi ra ngoài trời, uống nhiều nước suốt cả ngày.

Có một đặc điểm ở đợt nắng nóng này tại miền Bắc là độ ẩm khá cao vào sáng và tối, làm tăng cảm giác oi bức. Ngoài ra, trong đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày, một số khu vực có thể có dông vào buổi chiều tối hoặc tối - đây là hiện tượng thường xảy ra trong những ngày rất nóng vào đầu Hè.