Miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ tại Hà Nội lên bao nhiêu trước khi đón không khí lạnh?

HHT - Trong tuần này, nhiều tỉnh thành miền Bắc sẽ có một đợt nóng khá khác biệt với thời tiết tháng 2 hằng năm, ở Hà Nội có thời điểm nắng nóng như mùa Hè. Nhiệt độ Hà Nội có thể lên đến bao nhiêu trước khi đón không khí lạnh vào khoảng cuối tuần?

Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận đã có nhiệt độ tăng dần trong vài ngày qua, độ ẩm cũng tương đối cao. Buổi trưa và chiều, Hà Nội thường là một trong những thành phố nóng nhất ở miền Bắc.

Từ đầu tuần này, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng. Ngay chiều thứ Hai, 19/2, nhiệt độ Hà Nội đã lên đến 34 - 35oC (nhiệt độ thực ngoài trời), trời nắng. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ thấp hơn 1 - 2oC. Những tỉnh thành Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ vốn khá mát mẻ hoặc vẫn lạnh vào thời điểm này hằng năm như Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai… cũng lên đến 29 - 30oC.

Theo dự báo, nhiệt độ miền Bắc tăng dần và đạt đỉnh vào thứ Tư, 21/2. Vào chiều thứ Tư, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội đạt 36 - 37oC, các tỉnh thành lân cận chênh 1 - 2oC. Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn… cũng lên đến 33oC.

Điều đáng chú ý ở đợt nóng này là dù trong ngày nắng nóng nhưng nhiệt độ buổi sáng sớm và đêm vẫn khá thấp, nhiều người vẫn sẽ cảm thấy lạnh. Ở Hà Nội, nhiệt độ sáng sớm là 23 - 24oC, một số tỉnh Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ nhiệt độ còn thấp hơn, ở mức 20 - 22oC. Ngoài ra, độ ẩm thường rất cao (hơn 90%) vào sáng sớm, còn buổi chiều có nắng thì độ ẩm lại giảm mạnh (chỉ còn hơn 50%).

Sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm lớn trong cùng một ngày dễ gây mệt mỏi, viêm đường hô hấp, người dân nên có trang phục phù hợp, có áo khoác để dễ mặc vào hoặc bỏ bớt ra vào những thời điểm khác nhau trong ngày.

Những mức nhiệt độ như trên là rất cao so với mức trung bình tháng 2 hằng năm ở miền Bắc nước ta. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), nhiệt độ trung bình vào tháng 2 ở Hà Nội chỉ là 16 - 21oC.

Sau đợt nóng này, đến khoảng cuối tuần, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh và nhiệt độ bắt đầu giảm.