Miền Bắc sắp đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp, rét diện rộng và dài ngày

HHT - Các tỉnh thành miền Bắc nước ta, bao gồm Thủ đô Hà Nội, chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa Đông. Nhưng dự báo là sẽ có 2 đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn về nước ta chứ không chỉ một.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc đang có vài ngày ấm áp, có lúc có nắng, trước khi thời tiết thay đổi mạnh.

Sáng nay, 19/1, đợt không khí lạnh diện rộng vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Theo dự báo hiện tại, đến chiều tối hoặc tối mai, không khí lạnh sẽ đến các tỉnh thành phía Đông Bắc Bắc Bộ, trời chuyển gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ bắt đầu giảm. Đến đêm 20/1 hoặc gần sáng 21/1, đợt không khí lạnh này bắt đầu về đến thủ đô Hà Nội, tốc độ gió ban đầu chỉ ở mức 5 - 6 km/h, trong ngày 21/1 sẽ tăng dần lên 8 - 9 km/h. Lúc này nhiệt độ chưa giảm sâu, ở Hà Nội xuống mức 19 - 20oC, các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ xuống 13 - 14oC.

Đợt không khí lạnh này rất mạnh nên những ngày sau đó mới thực sự giá rét.

Từ thứ Hai (22/1), Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bắt đầu rét đậm, rét hại.

Trong 3 ngày đầu tuần tới (22 - 24/1), nhiệt độ Hà Nội giảm dần, trong đó thứ Ba và thứ Tư được dự báo là rét nhất, nhiệt độ thấp nhất (đêm và sáng sớm) có thể xuống 6 - 7oC, ban ngày 9 - 10oC. Ở miền núi Bắc Bộ, nhiệt độ có thể xuống 2 - 3oC hoặc thấp hơn (dưới 0oC).

Sau đó, nhiệt độ sẽ tăng dần nhưng trời vẫn rét đậm. Ở Hà Nội, nhiệt độ tăng dần từ 25/1 đến cuối tháng (lên tới 20 - 22oC).

Tuy nhiên, dự báo là khoảng 31/1 - 1/2, đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ tràn về miền Bắc. Không khí lạnh tăng cường lần này nhẹ hơn đợt trước, khiến nhiệt độ tuy giảm nhưng không giảm sâu như trước, chỉ có điều lại kèm theo mưa. Ở Hà Nội, nhiệt độ ở mức 13 - 18oC, các tỉnh thành gần biên giới phía Bắc là 9 - 15oC.

Như vậy, sắp tới Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc, Bắc Trung Bộ sẽ rét dài ngày, trong đó nhiều ngày rét đậm rét hại, người dân nên chú ý giữ ấm, sắp xếp để ít bị ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc hằng ngày.