Miền Bắc tiếp tục mưa suốt 2 ngày tới, Hà Nội sẽ mưa to vào thời điểm nào?

HHT - Phần lớn các tỉnh thành miền Bắc đã có mưa vào cuối tuần, một số nơi mưa to đến rất to. Mưa vẫn tiếp diễn trong 2 ngày tới, mặc dù mưa không liên tục. Hà Nội vẫn có thể có mưa to.