Nam sinh Hà Nội chiến thắng sít sao trong cuộc thi quý 3 Olympia, cách giải nhì chỉ 5 điểm

HHT - Người giành chiến thắng cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 chính là thí sinh Nguyễn Thiện Hải An, trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) với 325 điểm. Trong khi thí sinh Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai, Nghệ An) về Nhì với số điểm 320 điểm.

Cuộc thi Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia phát sóng ngày 20/6 có sự góp mặt của 4 thí sinh tài năng: Nguyễn Tấn An (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định), Trần Danh Nhân (THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai, Nghệ An) và Nguyễn Thiện Hải An, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Đây là một trong những cuộc thi quan trọng nhất của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 bởi kết quả sẽ quyết định đầu cầu truyền hình của cuộc thi chung kết năm thuộc tỉnh thành nào. Không chỉ hội tụ những cái tên khủng, ứng cử viên sáng giá cho vòng nguyệt quế, vòng thi này còn khiến người xem "thót tim" vì cẳng thẳng, gay cấn, bất ngờ đến câu hỏi cuối cùng.

Người xuất sắc nhất trong phần thi Khởi động là Hải An - thí sinh hiện đang giữ kỷ lục về số điểm Khởi Động của Đường Lên Đỉnh Olympia. Hải An tạm dẫn đầu với 80 điểm. Danh Nhân đứng ở vị trí thứ 2 với 70 điểm, tiếp đó là Tấn An có 60 điểm. Viết Hà gặp đôi chút khó khăn trong những câu đầu tiên nhưng sau đó đã lấy lại phong độ, nam sinh tạm có 40 điểm.

Ẩn số trong phần thi Vượt Chướng Ngại Vật tuần này gồm 25 chữ cái. Ngay sau câu hỏi đầu tiên, Danh Nhân và Viết Hà đã nhanh chóng bấm chuông trả lời.

Trong khi Danh Nhân cho rằng từ khóa cần tìm là "Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam" thì câu trả lời của Viết Hà là "Bản yêu sách của nhân dân An Nam". Câu trả lời đúng chỉ có 1 và Viết Hà là người xuất sắc hơn cả. Nhờ tìm ra từ khoá, Viết Hà từ vị trí cuối bảng đã vươn lên dẫn đầu với 130 điểm.

Nam sinh Nghệ An tiếp tục duy trì phong độ khi có 3 lần trả lời đúng và nhanh nhất trong phần thi Tăng Tốc. Nhờ đó, Viết Hà vẫn giữ ngôi đầu với 260 điểm, tiếp đến là Hải An có 200 điểm. 140 là điểm số của Danh Nhân trong khi Tấn An sở hữu 120 điểm.

Với số điểm này, Viết Hà sẽ là thí sinh đầu tiên Về Đích. Nam sinh chọn gói câu hỏi khá an toàn 10-10-20 để bảo toàn điểm số, giành lấy 290 điểm chung cuộc.

Hải An lại đặt quyết tâm lớn với gói câu hỏi 20-30-30 và có phần thi Về Đích rất thành công. Trả lời đúng 3 câu hỏi cùng sự trợ giúp của Ngôi sao hi vọng đã giúp cho số điểm phần thi Về Đích của Hải An được 305 điểm.

Cả Tấn An và Danh Nhân đều không có phần thi Về đích như mong đợi. Hai bạn không trả lời được câu hỏi nào trong gói câu hỏi của mình. Danh Nhân có 90 điểm trong khi Tấn An giành được 75 điểm. Phần thi của Tấn An và Danh Nhân cũng là phần tranh giành điểm số căng thẳng của Viết Hà và Hải An. Không hổ danh là phần thi Quý, danh hiệu người chiến thắng chỉ được quyết định vào câu hỏi về đích cuối cùng của Tấn An.

Là người nhấn chuông nhanh hơn, Hải An đã giành quyền trả lời, từ đó vượt qua Viết Hà với số điểm 325 điểm, hơn nam sinh Nghệ An đúng 5 điểm. Kết quả suýt soát khiến Viết Hà và cả cổ động viên không giấu được sự xúc động và tiếc nuối.

Như vậy, chủ nhân của đầu cầu truyền hình thứ 3 Olympia năm thứ 21 đã thuộc về Nguyễn Thiện Hải An, trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Trong khi Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai, Nghệ An) về nhì với số điểm 320 điểm.