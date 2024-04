Netizen tiếc nuối giọng hát Yunjin một thời giữa tranh cãi hát live của LE SSERAFIM

HHT - Là nhóm nhạc đang nhận nhiều chỉ trích vì khả năng hát live tại Coachella 2024, LE SSERAFIM bị đánh giá là những thần tượng còn nhiều thiếu sót về kỹ năng thanh nhạc. Đặc biệt, Huh Yunjin gây thất vọng vì phong độ xuống dốc dù cô từng được đánh giá cao về giọng hát trước khi ra mắt.

Liên tục gây thất vọng vì những sân khấu hát live dạo gần đây, LE SSERAFIM đang trở thành chủ đề tranh luận trên các diễn đàn mạng. Trong đó, giọng ca Huh Yunjin chính là cái tên gây thất vọng nhiều nhất bởi lẽ cô từng được kỳ vọng là chất giọng tiềm năng sau khi xuất hiện tại Produce 48.

Bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi tham gia Produce 48, cô nhận sự chú ý khi có thể xử lý các phân đoạn hát quan trọng nhờ kỹ năng thanh nhạc ấn tượng. Những nốt cao khó nhằn của Into The New World từng giúp cô bứt phá trong cuộc thi với số phiếu bình chọn ấn tượng, màn thể hiện khi đang là một thực tập sinh của Yunjin cũng nhận về không ít lời khen của ban huấn luyện.

Mùa Xuân năm 2022, thông tin Yunjin ra mắt trong nhóm nhạc nữ mới của nhà Source Music nhận được nhiều chú ý. Với sự thể hiện trước đó của cô nàng tại chương trình sống còn của Mnet, cộng thêm thông tin cô từng luyện hát opera khi còn học cấp Hai, cư dận mạng dự đoán nữ thần tượng sinh năm 2001 này sẽ trở thành giọng hát chủ lực của nhóm.

Mặc dù có nền tảng về thanh nhạc từ trước nhưng thời gian gần đây, cô và LE SSERAFIM đang để lộ "lỗ hổng" thanh nhạc trên sân khấu hát live ở các buổi encore, chương trình âm nhạc và mới đây nhất là tại Coachella 2024.

Mặc dù luôn có bài hát vị trí cao trên các BXH âm nhạc, đồng thời được đánh giá về khả năng trình diễn tốt nhưng nhìn vào tình trạng hát live của LE SSERAFIM thời gian gần đây, công chúng tỏ ra tức giận vì khả năng training của Source Music lẫn HYBE. Nhiều người đặt ra nghi vấn phải chăng công ty đang đào tạo sai cách nên mới khiến chất giọng của các thành viên, đặc biệt là Huh Yunjin xuống cấp trầm trọng như vậy.