Ngắm Ahn Hyo Seop trong "Muốn Gặp Anh" bản Hàn, netizen chỉ muốn gặp Hứa Quang Hán

HHT - Từ ngoại hình đến diễn xuất, đông đảo người xem đều đánh giá Ahn Hyo Seop thua xa Hứa Quang Hán trong “Muốn Gặp Anh” do Hàn Quốc remake. Thậm chí, nhiều netizen còn bình luận mỹ nam “Chim thủy tổ” chính là “hố đen” khiến họ bỏ phim.

Từ khi chỉ mới khởi động dự án, đã có nhiều lý do để khán giả ngóng đợi A Time Called You (Thời Gian Gọi Tên Em). Thứ nhất, phim là phiên bản làm lại (remake) từ siêu phẩm truyền hình Đài Loan Muốn Gặp Anh (Someday or One Day) làm dậy sóng châu Á. Thứ hai, bộ đôi diễn viên chính của Hàn là hai cái tên nổi bật, có độ tin cậy về diễn xuất: Ahn Hyo Seop phủ sóng rộng khắp nhờ vai “Chim thủy tổ” trong Hẹn Hò Chốn Công Sở, Jeon Yeo Been ghi dấu ấn ở mảng truyền hình với Vincenzo và cả điện ảnh với Night in Paradise.

Tuy nhiên, có lẽ kỳ vọng càng cao - thất vọng càng lớn, A Time Called You sau khi lên sóng lại nhận về nhiều lời chê hơn là khen ngợi. Màu phim ngả vàng khiến nước da diễn viên trông như người bệnh, bị tối, xỉn màu. Nội dung dù bám khá sát nguyên tác nhưng do đó mà A Time Called You trở nên kém mới mẻ, đôi chỗ bị lược bỏ mất so với bản gốc thì lại khiến phim mất đi chất thơ nếu so với Muốn Gặp Anh.

Bất ngờ nhất, “hố đen” của Muốn Gặp Anh bản Hàn là nam diễn viên chính Ahn Hyo Seop. Vốn là một trong những mỹ nam trẻ nổi bật của Hàn Quốc, thu hút rất nhiều fan qua các bộ phim như Người Thầy Y Đức, Bầu Trời Rực Đỏ, Hẹn Hò Chốn Công Sở, Ahn Hyo Seop lại trông kém sắc trong A Time Called You. Không chỉ do màu phim ngả vàng “dìm hàng” mà còn do gương mặt nam diễn viên cứ có cảm giác hơi sưng lên, một số góc quay càng khiến anh lộ góc chết.

Tạo hình của Ahn Hyo Seop trong phim khiến khán giả thất vọng, đặc biệt là khi nhân vật ở mốc thời gian năm 2023. Tóc dài luộm thuộm, để lòa xòa trước trán, râu ria không cạo, áo quần xuề xòa, nhiều netizen nhận xét trông nam chính cứ như thể người vô gia cư hoặc chính là “Mạc Tuấn Kiệt mới ra tù” (bạn thân của nam chính trong bản gốc Muốn Gặp Anh).

Khán giả xem lại bản gốc Muốn Gặp Anh và nhận thấy đúng là không có so sánh, không có đau thương. Ở mốc thời gian tương tự, Hứa Quang Hán chỉ trông trưởng thành hơn, “có tuổi” hơn, đúng với số tuổi tăng thêm của nhân vật, chứ không phải là trở thành “người vô gia cư”.

Không chỉ tạo hình, diễn xuất của Ahn Hyo Seop cũng trở thành dấu hỏi chấm, khiến khán giả tự hỏi có phải nam diễn viên đang có dấu hiệu xuống sức trong sự nghiệp. Trong Muốn Gặp Anh, Hứa Quang Hán đảm nhận vai Lý Tử Duy thuở còn là một thiếu niên trung học, Lý Tử Duy trong cơ thể của Vương Thuyên Thắng khi hẹn hò và yêu nữ chính, Lý Tử Duy trở về lại cơ thể của mình và trở thành người đàn ông từng trải… Thậm chí, có một vài phân cảnh ngắn, Hứa Quang Hán thể hiện vai Vương Thuyên Thắng một cách độc lập.

Ở bất kỳ nhân vật nào và cột mốc thời gian nào, Hứa Quang Hán cũng khắc họa rõ nét khiến khán giả có thể nhận biết ai là ai, cũng như cảm nhận được những đổi thay của nhân vật đó sau những biến cố và được thời gian rèn giũa. Nhưng Ahn Hyo Seop không làm được điều này. Lằn ranh các nhân vật và mốc thời gian dưới diễn xuất của Ahn Hyo Seop khá mong manh, cảm tưởng như nam diễn viên chỉ thay đổi trang phục và kiểu tóc mà thôi.

Một số bình luận của người xem:

“Chỉ có ai chưa xem Muốn Gặp Anh bản gốc của Đài Loan mới khen được bản remake này của Hàn Quốc.”

“Tưởng thế nào, hóa ra Hàn Quốc remake phim cũng cùi bắp.”

“Nếu là Lý Tử Duy của Hứa Quang Hán hẹn tôi lúc bốn giờ chiều thì từ ba giờ tôi đã bắt đầu sung sướng. Còn Lý Tử Duy phiên bản oppa này thì tôi không muốn gặp…”

“Lần đầu tiên nghe tin Ahn Hyo Seop sẽ đóng vai chính trong phim này, tôi đã khá mong chờ. Dù không ai có thể vượt qua được Lý Tử Duy của Hứa Quang Hán, nhưng tôi nghĩ Ahn Hyo Seop ít nhất có thể làm tròn vai. Tuy nhiên, thực tế lúc nào cũng phũ phàng, đúng là một cái tát vào mặt.”

“Nếu đã xem bản gốc thì đừng xem bản này. Nếu chưa xem bản nào thì hãy xem bản gốc, đừng xem bản này. Đừng xem bản này. Chuyện quan trọng nói ba lần.”

“Diễn xuất một màu của Ahn Hyo Seop làm tôi không phân định được rõ lắm ai là ai, người này người kia, năm này năm kia, thấy nhức nhức cái đầu.”

A Time Called You - Muốn Gặp Anh bản Hàn Quốc đã lên sóng đủ 12 tập trên Netflix.