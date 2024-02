Ngày nào rét nhất ở miền Bắc trong dịp nghỉ Tết Giáp Thìn, nhiệt độ giảm xuống bao nhiêu?

HHT - Một đợt không khí lạnh mạnh sắp về miền Bắc nước ta vào đúng dịp nghỉ Tết Nguyên Đán. Trong đợt lạnh này, thời điểm nào sẽ rét nhất và rét đến mức nào, có ảnh hưởng đến việc du Xuân không?

Hiện nay, khối không khí lạnh từ phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam nhưng tốc độ tương đối chậm nên chưa ảnh hưởng đến nước ta trong khoảng 2 ngày tới. Ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc, trời vẫn nồm ẩm, trưa và chiều khá nóng, nhiệt độ lên tới 30oC.

Dự báo từ tối 7/2 (28 Tết), không khí lạnh mới bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ, còn Hà Nội và những tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Thái Nguyên… vẫn có gió Đông - Đông Nam nóng ẩm.

Đến đêm khuya 7/2 hoặc rạng sáng 8/2 (29 Tết), Hà Nội mới chuyển gió mùa Đông Bắc, trời trở rét và có mưa nhỏ. Tuy nhiên, thời điểm không khí lạnh mới về lại không phải là rét nhất vì lúc đó chưa lạnh sâu.

Theo các dự báo hiện tại thì thời điểm rét nhất trong đợt không khí lạnh dịp Tết Giáp Thìn là sáng sớm ngày 30 Tết (thứ Sáu, 9/2). Đây là lúc không khí lạnh đã bao trùm phần lớn miền Bắc. Nhiệt độ sáng 30 Tết ở Hà Nội là khoảng 12oC, các tỉnh thành lân cận chênh 1 - 2oC. Cùng thời điểm, ở Lạng Sơn, Cao Bằng… có nhiệt độ khoảng 7 - 8oC.

Trong 2 ngày tiếp theo (mùng 1 và mùng 2 Tết), nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng sớm ở miền Bắc cũng tương tự như trên (hoặc tăng 1oC) nhưng trong ngày lại có nắng khô, nhiệt độ lên đến 20oC hoặc hơn, trời ấm áp, rất phù hợp để người dân đi chơi, chụp ảnh ngày Tết.

Đến mùng 3 Tết (12/2), miền Bắc được dự báo lại chuyển gió, nhiệt độ và độ ẩm đều tăng.