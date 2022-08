Nghe thật khó tin, nhưng đây là bài hát có thể làm hỏng chiếc laptop của bạn!

HHT - Một bài hát có thể làm hỏng laptop của bạn? Đó chính là trường hợp khi bật bản hit “Rhythm Nation” của Janet Jackson trên laptop Windows XP. Vì sao vậy?

“Rhythm Nation” của Janet Jackson có thể phá hỏng laptop

Theo ông Raymond Chen, kỹ sư phần mềm kỳ cựu của Microsoft đã tiết lộ trên blog The Old New Thing của mình rằng bài hát Rhythm Nation ra mắt vào năm 1989 của Janet Jackson có sóng âm thanh cùng tần số với tần số một số ổ cứng laptop thời Windows XP hay còn được gọi là tần số cộng hưởng tự nhiên.

Âm thanh tần số tự nhiên của bài hát là 60Hz có khả năng cộng hưởng với ổ cứng 5400 vòng/ phút gây hỏng máy. Nói cách khác, nó giống như một phiên bản phá hoại nhẹ hơn khi phát một âm thanh cụ thể để làm vỡ ly rượu. Sóng âm thanh mà loa của máy tính tạo ra trong khi phát bài hát sẽ khiến ổ cứng của nó rung lên, làm hỏng máy tính.

Tuy nhiên, ông Chen cho biết các nhà sản xuất đã thêm một “bộ lọc tùy chỉnh vào đường dây phát âm thanh để nhận diện và loại bỏ các tần số vi phạm trong quá trình phát lại âm thanh”, điều này đã giải quyết được lỗi. Tuy nhiên vẫn chưa xác định đời máy cụ thể nào sẽ bị tác động bởi những lỗi này.

Khi sóng âm thanh có sức phá hủy ghê gớm

Ông Chen liên kết đến một video từ năm 2008. Video này trình chiếu lại cảnh thấy các kỹ sư trung tâm dữ liệu phá vỡ ổ cứng bằng cách la hét. Vào năm 2017, nhà nghiên cứu bảo mật Alfredo Ortega đã trình diễn chương trình cố ý làm hỏng ổ cứng bằng cách phát âm thanh ở tần số cộng hưởng của chúng.

Chương trình thậm chí còn cảnh báo rằng nó có thể làm hỏng ổ đĩa ở tần số cộng hưởng có khả năng gây phá hủy mạnh. Chúng đã giúp dẫn đến cầu treo dây võng bị sập, và người ta đã lợi dụng chúng kết hợp cùng virus Stuxnet để phá hủy các máy ly tâm.

Sau khi phát hành vào những năm 80, Rhythm Nation đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Nó cũng mang lại cho Janet Jackson nhiều giải thưởng lớn như giải Grammys đầu tiên trong sự nghiệp, giải Video âm nhạc của MTV và giải thưởng âm nhạc Billboard. Thật may các đời laptop bây giờ đã có thể giúp bạn tận hưởng nó.