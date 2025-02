Ngũ Phúc Lâm Môn tập 19, 20, 21: Hết khóc vì đại tỷ, khán giả lại "rớt tim" vì rể ba

HHT - Tập 19 của "Ngũ Phúc Lâm Môn" đã chính thức khép lại những trắc trở, Lệ Thọ Hoa và Đỗ Ngưỡng Hi về lại bên nhau. Tới tập 20, 21, khán giả sẽ được "ăn cỗ" của cặp đôi tứ nương, còn đôi tam nương thì vướng vào biến cố.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Lệ Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh) biết mọi việc Đỗ Ngưỡng Hi/Nguyên Minh (Trần Hạc Nhất) làm là tự mình đối mặt với hiểm nguy. Trên phố, khi chàng tới đưa cho nàng cây trâm, cảnh báo nàng về những hôn sự tệ hại tìm tới Lệ gia, Thọ Hoa mắt ngấn lệ muốn đồng hành cùng thám hoa, nhưng chàng cười khổ khước từ. Đại nương nhận thấy có kẻ đang theo dõi hai người, bèn nhanh trí giúp chàng diễn kịch. Nàng lớn tiếng mắng nhiếc Ngưỡng Hi, ném lại cây trâm vàng.

Hôn lễ của thám hoa và Ngu Tú Ngạc (Lý Dịch Trăn) diễn ra. Sài An (Vương Tinh Việt) và Phạm Lương Hàn (Hoàng Thánh Trì) được mời. Rể hai không hay biết gì, nhưng Sài lang quân đã cảm nhận được sẽ có chuyện. Bởi tối hôm trước, Ngưỡng Hi đã tới tìm chàng hỏi han, dặn dò đủ điều về mẹ nuôi và đại nương, sau cùng, chàng mong Sài An sẽ giúp mình thu dọn tro cốt sau khi sự việc cáo thành.

Ngay lúc lễ bái đường, Đỗ thám hoa tháo hoa cài, vứt dây hỉ, chàng công khai mình chính là con của Ngu thừa tướng. Mẹ nuôi chưa từng nói cho chàng biết tên cha thật, bắt chàng lập lời thề nếu có đoán ra khi vào kinh thành làm quan cũng phải giả vờ như không biết. Nhưng Ngưỡng Hi không thể làm ngơ. Ông ta từng được mẹ và ông ngoại chàng cứu trong đêm giá buốt, nhưng chính ông lại do dự không cứu mẹ nàng trong đêm bão trên biển.

Lương gia dùng quyền thế ép ông ta thành hôn, cho ông ta quan lộ rộng mở. Nay ông ta lại sử dụng cách đó để ép Ngưỡng Hi cưới Ngu Tú Ngạc. Đỗ Ngưỡng Hi chọn ngày thành hôn mới phanh phui mọi chuyện để các trọng thần trong triều tới dự lễ đều biết chuyện, Ngu gia không thể che giấu, buộc thừa tướng phải từ quan.

Sau khi phá banh hôn lễ, Ngưỡng Hi tới phủ Khai Phong viết đơn cáo trạng lẫn tự thú. Chàng đòi lại công bằng cho mẹ, nhưng lại phạm vào đạo hiếu vì phận con dám vạch tội cha. Đứng đầu phủ Khai Phong hiện tại là Thẩm Huệ Chiếu (Lương Vĩnh Kỳ) muốn phán Ngưỡng Hi tội chết. Nhưng chàng cũng không phải người tuyệt tình, biết thám hoa đòi công bằng cho mẹ nên ra lệnh cho quan nha không được dùng hình bức cung, đối đãi tử tế trong ngục.

Sài An nhờ quan hệ với các quan nội thị trong cung, nghe ngóng được Hoàng thượng muốn đích thân phân xử. Quần thần tranh cãi đạo nghĩa với cha hay mẹ cao hơn để đưa ra phán quyết. Chàng tới tìm tỷ muội Thọ Hoa để bàn kế sách. Đại nương tử mượn câu chuyện của cây xuân và cỏ huyên (đại diện cho cha - mẹ), vẽ tranh dâng lên thái hậu. Bà từng thay cha nhiếp chính, ổn định triều cương, ủng hộ việc đạo nghĩa cha - mẹ như nhau.

Vị thái giám được Sài An nhờ vả đã đưa tranh tới tay lẫn bóng gió chuyện của Ngưỡng Hi cho thái hậu. Bà thượng triều, cho mời thám hoa lên đối chất. Ngưỡng Hi thành công thuyết phục đạo nghĩa cha - mẹ ngang nhau trên triều, lại được thái hậu ra mặt, chính thức thoát án tử hình, được phục chức.

Nhưng mối hôn sự với Tang Diên Nhượng đã được Lệ phu nhân đồng ý khiến Thọ Hoa rơi vào thế khó xử. Cuối cùng, Tang Đầu Đá vẫn quyết định thành toàn cho nàng và Ngưỡng Hi, cùng vợ chồng các tỷ muội của Lệ gia lừa đại nương ra ngoài thành. Đỗ thám hoa quỳ gối, lại ra chiêu "tỷ tỷ tốt, tha lỗi cho ta", gương vỡ lại lành với Thọ Hoa.

Tập 18 và 19 khép lại chông gai của cặp đại nương, thì tập 20 và 21 mở ra hôn sự của tứ nương tử. Thẩm Huệ Chiếu giúp mẹ con nàng lấy lại công đạo khi bị anh em Lệ gia ngang ngược, làm khó trên công đường. Lệ Hảo Đức (Kha Dĩnh) liền phải lòng Thẩm lang. Hôn sự được cử hành nhưng Huệ Chiếu lại lạnh lùng vì chàng từng quyết không cưới thê tử.

Trailer hai tập mới nhá hàng một đoạn Khang Ninh (Lư Dục Hiểu) khóc sưng mắt vì nghĩ Sài An đã chết. Chàng uống say, bị đổ oan giết người, bị Huệ Chiếu phạt trượng bức cung. Sài lang quân chắc chắn không chết, nhưng "rể tư" làm thế nào để giải oan cho anh em cột chèo, khán giả sẽ phải chờ tập 20, 21 lên sóng.

Ngũ Phúc Lâm Môn gồm 36 tập, khán giả có thể theo dõi trên Netflix.