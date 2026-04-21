Nhân vật Naruto sắp có phim riêng: Hokage hùng mạnh và được yêu thích bậc nhất

Dù từ lâu đã được xem là "tượng đài" của ngành công nghiệp truyện tranh lẫn anime Nhật Bản, thương hiệu Naruto vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi ra mắt một loạt những dự án ngoại truyện hấp dẫn. Ngoài Boruto kể về đời con của dàn nhân vật đời đầu, một dự án phim hoàn toàn mới đang được triển khai xoay quanh nhân vật được yêu thích bậc nhất bộ truyện.

Minato là nhân vật được cho là sẽ có phần phim riêng trong Naruto.

Theo nhiều nguồn tin, công ty Huahan (Dongying) Animation đang tham gia sản xuất các đơn hàng hoạt hình liên quan đến Naruto và cả One Piece. Đây là một công ty sản xuất phim ảnh có trụ sở tại Trung Quốc, chuyên cung cấp dịch vụ gia công cho các đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời sở hữu đội ngũ kỹ thuật và nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực sản xuất hoạt hình.

Minato được yêu thích bậc nhất dù có thời lượng ít ỏi trong Naruto.

Đáng nói hơn, dự án mới này khả năng cao xoay quanh Minato Namikaze - Hokage Đệ Tứ huyền thoại. Trong mạch truyện chính, Minato chỉ xuất hiện trong thời lượng khá hạn chế dù đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Đại chiến Ninja lần thứ tư. Ông cũng là người thầy của những nhân vật then chốt như Kakashi Hatake và Obito Uchiha, nhưng quãng thời gian đào tạo này chưa từng được khai thác sâu.

Dù thông tin chi tiết về dự án vẫn chưa được tiết lộ, việc một công ty sản xuất Hoa ngữ tham gia vào quy trình sản xuất Naruto đã khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi tò mò. Bởi lẽ trước đó, hai dự án nổi tiếng là Naruto và Naruto: Shippuden vốn gắn liền với tên tuổi của Pierrot. Chính vì vậy, sự xuất hiện của một đối tác mới được xem là bước chuyển mình đáng chú ý trong cách vận hành sản xuất của thương hiệu.

Chàng Hokage Đệ Tứ sở hữu năng lực hùng mạnh, là thầy huấn luyện của nhiều nhân vật đình đám.

Nếu thông tin trên được xác nhận, dự án ngoại truyện về Minato sẽ góp phần mở rộng thế giới Naruto, đồng thời bổ sung những mảnh ghép còn thiếu trong cốt truyện. Đây cũng là hướng đi hợp lý khi nhân vật này từ lâu đã sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Trước đó vào năm 2023, Minato đã giành chiến thắng trên bảng bình chọn NARUTOP99, trở thành nhân vật được yêu thích nhất. Tác giả Masashi cũng từng viết một chương ngoại truyện ngắn mang tên The Whorl Within the Spiral, kể sơ nét về quá khứ của Minato cùng mối quan hệ gắn bó của ông với Kushina.