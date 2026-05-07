Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Perfect Crown: Tủ đồ tỉ mỉ "mười phân vẹn mười" của "Đại quân" Byeon Woo Seok

Vàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tủ đồ "mười phân vẹn mười" của Lee Ahn (Byeon Woo Seok) chính là điểm cộng lớn giúp "Perfect Crown" chinh phục khán giả. Ê-kíp của anh đã khéo léo lồng ghép một vài ẩn ý để tăng điểm tinh tế cho tạo hình của Đại quân.

Trong tủ đồ của Lee Ahn (Byeon Woo Seok), khán giả dễ nhận thấy sự kết hợp hài hòa giữa phong cách truyền thống và hiện đại, thay vì những bộ hanbok truyền thống. Đội ngũ stylist đã ưu tiên sử dụng các chất liệu cao cấp như lụa để tạo độ rủ tự nhiên cho trang phục, đồng thời giữ lại những chi tiết đắt giá như dây thắt vải hay phần cổ áo trắng đặc trưng để tôn vinh di sản nhưng vẫn mang lại cảm giác thời thượng.

682442137-1543469907145392-4631193821772832129-n.jpg
689178672-122253168974100022-8689890071160244002-n.jpg
674606939-122251654898100022-8557778126386933160-n.jpg
Bên cạnh đó, việc lựa chọn các gam màu trung tính cho trang phục càng làm tăng thêm sự thanh lịch và sang trọng, tạo nên sức hút khó cưỡng cho Đại quân Lee Ahn.

Đa phần, những chiếc áo mà Byeon Woo Seok diện đều được biến tấu phần cổ chữ V theo hình dáng cổ áo hanbok truyền thống. Thiết kế cách điệu này không chỉ mang lại vẻ thanh lịch, sang trọng mà còn giúp khoe khéo bờ vai rộng cùng vóc dáng "chuẩn người mẫu" của nam diễn viên.

674266389-122251655078100022-5238046016338992787-n.jpg
Thiết kế phần cổ áo ve lật, tôn lên khí chất quyền quý nhưng không kém phần phóng khoáng của một hoàng tử hiện đại.
688019368-122253169232100022-4166726521796220952-n.jpg

Đây cũng là lý do khiến dân mạng xôn xao về "lô" áo cùng kiểu dáng nhưng đa dạng màu sắc từ xanh rêu, trắng kem đến ghi sáng của Đại quân. Việc diện trang phục theo bộ sưu tập này là ý đồ của ê-kíp nhằm xây dựng một phong cách đặc trưng cho nhân vật, vừa quyền lực, phóng khoáng lại vừa không gò bó.

hhdnereaoaab39p.jpg

Điểm nhấn đặc biệt trong những bộ cánh này là chi tiết dải lụa thắt nút gọn gàng ngay phần eo. Thiết kế này không chỉ tạo độ phồng giúp tôn lên tỷ lệ cơ thể "vạn người mê" của Byeon Woo Seok mà còn là sự kết hợp khéo léo giữa nét tối giản hiện đại và hình ảnh dải băng goreum của hanbok truyền thống.

Bên cạnh trang phục đời thường, các bộ lễ phục thời cổ cũng được phục dựng công phu. Từng chi tiết nhỏ như dải dây tết vàng trên ngực áo đều được chăm chút tỉ mỉ, tái hiện chân thực nhất hình ảnh thành viên hoàng gia.

685117799-1543469923812057-2189977588813912002-n.jpg
Byeon Woo Seok cũng tham gia trực tiếp vào quá trình chuẩn bị phục trang.

Sự đầu tư quá chỉn chu này lại vô tình tạo nên một cuộc tranh luận về quy định tham quan cung điện tại Hàn Quốc. Trong phim, Lee Ahn thường mặc áo cheollik - loại áo liền thân có phần xếp ly bên dưới. Vẻ ngoài lãng tử này của anh đã tạo nên cơn sốt thời trang, khiến nhiều khán giả muốn học hỏi phong cách để diện đi chơi.

Tuy nhiên, theo quy định của Cục Di sản Quốc gia, trang phục được miễn phí vé vào cổng cung điện phải có cấu trúc áo và váy (hoặc quần) rời nhau. Vì chiếc áo cheollik của Đại quân là dạng áo liền thân nên nhiều người mặc đồ giống thần tượng đã bị từ chối miễn phí vé.

670560240-122251125242100022-3862630619440183846-n.jpg

Tính "sương sương" chỉ trong gần 10 tập phim, người xem đã được chiêm ngưỡng hơn 30 diện mạo khác nhau của nam diễn viên. Từ trang phục hoàng gia, suit cổ điển, áo khoác dáng dài cho đến đồ ngủ... tất cả đều được chăm chút để giữ vững hình tượng dòng dõi hoàng tộc chỉn chu nhất.

Sự tỉ mỉ đến từng chi tiết trong tủ đồ của Đại quân Lee Ahn không chỉ giúp khán giả tin vào thế giới giả tưởng của phim mà còn cho thấy tâm huyết rất lớn từ phía Byeon Woo Seok và ê-kíp.

cover-1480.jpg
Vàng
#Byeon Woo Seok #Perfect Crown #Byeon Woo Seok outfit #Byeon Woo Seok Perfect Crown #Lee Ahn

Xem thêm

Cùng chuyên mục