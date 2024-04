Nhiệt độ miền Bắc tăng dần đều, Thủ đô Hà Nội lại có ngày lên đến 45 độ C

HHT - Phần lớn các tỉnh thành miền Bắc nước ta đang thực sự bước vào những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ hôm nay đến khoảng cuối tuần sẽ đều đặn tăng. Đặc biệt, Thủ đô Hà Nội được dự báo sẽ lại có ngày lên đến 45 độ C, như đợt nắng nóng dữ dội hồi đầu tháng 4.

Từ hôm nay, 16/4, nhiều vùng ở nước ta sẽ có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ gần như toàn miền Bắc sẽ tăng dần đều từ giờ đến mấy ngày tới.

Các tỉnh thành Tây Bắc Bắc Bộ nhiều khi có hình thái thời tiết hơi khác với phần còn lại của miền Bắc do chịu ảnh hưởng của gió Tây - Tây Nam, trong đợt này sẽ nóng và khô. Các tỉnh thành khác có gió Nam - Đông Nam đưa hơi nước từ biển vào nên nóng và ẩm.

Thủ đô Hà Nội cũng nóng và ẩm trong tuần này, độ ẩm cao tập trung vào sáng sớm và tối, trưa và chiều có thể đỡ ẩm do có nắng. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời ở Hà Nội chiều nay (16/4) lên đến 39 - 40oC, sau đó mỗi ngày tăng 1 - 2oC.

Ngày nóng nhất của đợt nắng nóng này ở Hà Nội dự báo là ngày thứ Sáu (19/4), nhiệt độ cao nhất lên đến 44 - 45oC vào đầu giờ chiều và giữ mức hơn 40oC trong cả buổi chiều. Người dân phải ra ngoài nên có trang phục chống nắng phù hợp, thường xuyên uống nước.

Thứ Sáu tới cũng là ngày nóng đỉnh điểm ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc, với những khu vực lân cận Hà Nội có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch 1oC, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ xấp xỉ 40oC. Ngày thứ Bảy, 20/4, nhiệt độ toàn miền có thể vẫn duy trì như vậy hoặc nếu có giảm thì chỉ giảm rất ít.

Diễn biến thời tiết thế này là điều đã được dự báo cho cả khu vực Đông Nam Á: Trong năm nay, những đợt nóng sẽ kéo dài hơn, số ngày nóng cao điểm của mỗi đợt cũng nhiều hơn.

Phải đến khi có không khí lạnh yếu về vào ngày thứ Hai, thứ Ba tuần sau thì thời tiết ở phần lớn miền Bắc nước ta mới dịu đi, nhiều nơi chuyển mát.