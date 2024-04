Nhiệt độ toàn miền Bắc tăng mạnh, Hà Nội sẽ có một cuối tuần nóng khốc liệt

HHT - Từ thứ Sáu đến hết cuối tuần này, nhiệt độ ở gần như toàn miền Bắc tăng mạnh, trời nóng gay gắt. Tại thủ đô Hà Nội, lần đầu tiên trong năm có những ngày nóng với một đặc điểm phải gọi là gây căng thẳng.

Sau khi có mưa ở một số nơi, miền Bắc tăng nhiệt trở lại ngay trong chiều thứ Năm. Từ thứ Sáu, 19/4, nhiệt độ toàn miền tăng, một số nơi tăng mạnh như Hà Nội, các tỉnh thành lân cận và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Chiều thứ Sáu, nhiệt độ ở Hà Nội lên đến 44 - 45oC, Hải Phòng 40oC, Việt Trì 46oC, Cao Bằng và Lạng Sơn 36 - 38oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời)… Như vậy là tăng 5 - 6oC so với chiều thứ Năm.

Miền Bắc sẽ có một cuối tuần nóng khốc liệt với các mức nhiệt độ duy trì như trên, một số nơi thậm chí còn tăng nhiệt vào ngày thứ Bảy. Sang Chủ Nhật, nhiệt độ gần như toàn miền vẫn như vậy, nếu có tỉnh thành nào giảm nhiệt cũng chỉ giảm ít, khoảng 1 - 2oC.

Việc nhiệt độ tăng nhanh và duy trì liền mấy ngày khiến nhiều người dễ mệt mỏi, đau đầu, có nguy cơ sốc nhiệt, say nắng nếu ra ngoài trời nhiều, nên người dân cần có cách chống nắng, uống nước đều đặn cả ngày.

Trong đợt nắng nóng này, thời tiết ở thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận có một đặc điểm là những mức nhiệt độ cao duy trì gần như cả ngày, ngay cả vào buổi tối khuya, nhiệt độ cũng không xuống dưới 30oC.

Ví dụ, vào 22h thứ Sáu, nhiệt độ Hà Nội vẫn là 33oC, Hải Phòng 31oC, Hòa Bình 30oC, Việt Trì 34 - 35oC… Đến 24h, nhiệt độ chỉ giảm khoảng 1 - 2oC. Tối thứ Bảy cũng tương tự. Đây là lần đầu tiên trong năm nay mà Hà Nội nóng tới mức đến khuya vẫn không xuống dưới 30oC như vậy.

Trời cũng nóng từ rất sớm, sáng thứ Bảy, Hà Nội có nhiệt độ 30oC từ 7h, đến 9h đã lên 38oC.

Kiểu thời tiết nóng từ sớm và nhiệt độ lúc tối khuya cũng không xuống dưới 30oC này đã và đang diễn ra ở một số thành phố tại Đông Nam Á, từng khiến cơ quan khí tượng ở nhiều nước phải ra cảnh báo, đề nghị người dân giảm ra ngoài trời.