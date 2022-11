Nhü An - nữ sinh học thạc sĩ RMIT vừa được Universal Music hỗ trợ ra mắt EP đầu tay là ai?

HHT - V-Pop những tháng cuối năm 2022 tiếp tục đón chào một nghệ sĩ mới. Nhü An - nhân tố bí ẩn đã chinh phục trái tim người nghe ngay lập tức với EP đầu tay "11:CHEESE".

Nhü An hiện đang theo đuổi chương trình Thạc sĩ tại trường Đại học RMIT Việt Nam. Chơi guitar hơn 10 năm nhưng cô bạn chỉ hoạt động âm nhạc nghiệp dư trong các câu lạc bộ đại học và trong vòng bạn bè, người thân.

Tuy vậy, niềm đam mê với âm nhạc đã thôi thúc Nhü An bước ra khỏi vòng an toàn của mình, mong muốn lan tỏa những câu chuyện của mình với thế giới. Ngày 17/11 vừa qua, cô quyết định debut với vai trò singer-songwriter thông qua sự hợp tác với Universal Music Vietnam.

EP đầu tay 11:CHEESE là tuyển tập 4 ca khúc Pop/R&B do Nhü An tự sáng tác và thể hiện với sự đồng hành của nhà sản xuất âm nhạc trẻ Tiến Tài. Cái tên 11:CHEESE xuất phát từ câu khẩu hiệu nhắc nhở chúng ta nở nụ cười thật tươi mỗi khi chụp ảnh. Cười để an ủi bản thân. Cười như một cách tự phản tư. Cười một cái để mở ra một chương mới của cuộc đời, đóng lại một chương cũ.

Các ca khúc trong EP cũng liên kết chặt chẽ theo những chuyển biến cảm xúc hết sức tự nhiên sau một cuộc chia tay. Nếu How Are You! là bản Pop “tăng động", tổng hợp những câu hỏi thăm đậm chất nhưng không hỏi, tưởng chừng như vui vẻ nhưng không vui đối với người cũ thì track số 2 Thief lại giai điệu mang đậm chất bãi biển nhẹ nhàng, nhưng lời bài hát lại đầy những cơn sóng tinh nghịch khi nghĩ về những trò đùa trả thù người cũ.

How Are You! là ca khúc "tăng động" nhất EP 11:CHEESE.

Trái với sự vui tươi của 2 track đầu, Lend My Arm là đại diện của nỗi buồn khắc khoải, cảm giác bất lực được dồn nén khi cô gái nghe thấy những giọt nước mắt rơi của người yêu cũ qua điện thoại. Đoạn hòa tấu ấn tượng giữa guitar điện và trống sau mỗi đoạn điệp khúc đã đẩy cảm xúc của người nghe lên tới đỉnh điểm của nỗi buồn, bộc lộ tố chất nghệ sĩ nổi trội của Nhü An.

EP 11:CHEESE kết thúc với Vứt, cũng là ca khúc tiếng Việt duy nhất trong số 4 ca khúc được ra mắt. Sự chuyển dịch trong cách xử lý các ca khúc tiếng Anh sang tiếng Việt hé lộ một chân dung nghệ sĩ rất khác của Nhü An: Nhiều nức nở, chất chứa hơn nhưng cũng đầy mạnh mẽ và lý trí.

Ra mắt EP 11:CHEESE với 3/4 ca khúc được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh là một quyết định mạo hiểm nhưng đầy dứt khoát của Nhü An và ê-kíp Universal Music Vietnam. Màn debut của Nhü An là tín hiệu tươi sáng cho các nghệ sĩ độc lập tại Việt Nam khi các ông lớn trong làng nhạc sẵn sàng giang tay nâng đỡ các tài năng trẻ.

EP 11:CHEESE đã chính thức được phát hành trên tất cả các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.