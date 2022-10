Những điều cần biết về tài khoản định danh điện tử cá nhân

HHT - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an cho biết, đến nay, cơ quan chức năng trên cả nước đã phê duyệt cấp trên 11,2 triệu tài khoản định danh điện tử. Trong đó, mức 1 đăng ký trực tuyến là trên 153.000 tài khoản.

Tài khoản định danh điện tử có hai mức độ

Mức độ 1 bao gồm các thông tin: Số định danh cá nhân; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính và ảnh chân dung. Mức độ 2 bao gồm các thông tin như mức độ 1 và vân tay.

Thẻ căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử khác gì nhau?

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cho biết, tài khoản định danh điện tử có giá trị như thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip trong quá trình xuất trình các thủ tục hành chính trong giao dịch của người dân.

“Việc khác nhau giữa thẻ CCCD và tài khoản định doanh điện tử là tài khoản định danh điện tử được xác thực thông tin trên môi trường điện tử, giúp công dân làm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã được đảm bảo của Bộ Công an, nhất là dịch vụ công trực tuyến” - Thiếu tá Hoàng Văn Dũng nhấn mạnh.

Tài khoản định danh điện tử có thể được hiểu là “ví giấy tờ điện tử”, là phương thức quản lý thông tin CCCD hay toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng. Mục đích nhằm thực hiện các dịch vụ công mà không cần phải xác minh lại thông tin cá nhân của người đó.

Hiện nay, tất cả giao dịch hành chính của người dân đã được quy định khi thực hiện các thủ tục hành chính xuất trình các giấy tờ như giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe, thẻ CCCD... thì việc sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ thay thế cho việc xuất trình các giấy tờ quan trọng này.

Ở mức độ 2, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử tương đương như việc sử dụng thẻ CCCD (hoặc tương đương hộ chiếu với trường hợp là người nước ngoài) khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ CCCD. Đơn cử như thông tin thẻ bảo hiểm y tế: Tài khoản định danh điện tử sẽ thay thế thẻ bảo hiểm y tế vật lý.

Thông tin hiển thị của thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID được xác thực và truy xuất từ cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế Việt Nam, sẽ phục vụ cơ quan chức năng, công dân sử dụng khi khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm mà không cần trình thẻ bảo hiểm y tế truyền thống.

Đối với thông tin đăng ký xe, giấy phép lái xe: Các thông tin hiển thị các hạng giấy phép lái xe, đăng ký xe trên VNeID được liên thông, xác thực với cơ sở dữ liệu về giao thông vận tải. Do đó, người dân và cơ quan chức năng có thể sử dụng khi thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông đường bộ.

Ngoài ra, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh để nhập thông tin về người phụ thuộc, người giám hộ; khai báo lưu trú mọi lúc mọi nơi, không cần phải liên hệ qua cơ quan công an; cũng có thể kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự với cơ quan công an một cách bảo mật, an toàn mà không lộ, lọt thông tin.

Công dân đã có CCCD gắn chip thì làm thế nào để có tài khoản định danh điện tử?

Từ ngày 15/3/2022, khi công dân thực hiện cấp mới, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chip, có nhu cầu tạo tài khoản định danh điện tử sẽ được Cơ quan công an thu nhận hồ sơ định danh và cấp tài khoản định danh điện tử với CCCD gắn chip.

Nếu công dân được cấp phê duyệt tài khoản định danh điện tử thì sẽ nhận được tin nhắn thông báo có nội dung: “Cuc canh sat QLHC ve TTXH thong bao: Ho so dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan da duoc phe duyet. De nghi truy cap ung dung VNeID hoac dia chi http://vneid.gov.vn de kich hoat tai khoan”.

Từ đó, người dân sẽ kích hoạt theo hướng dẫn trong tin nhắn để thực hiện kích hoạt tài khoản dịnh danh điện tử của mình. Đối với công dân đã có thẻ CCCD gắn chip có thể đến thu nhận hồ sơ định danh điện tử tại Công an các xã (5 thành phố trực thuộc trung ương), quận, huyện… trên cả nước.