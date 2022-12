Những gợi ý quà tặng Giáng sinh “ngầu và xinh” giúp bạn ghi điểm với fan Taylor Swift

HHT - Giáng sinh sắp đến, và bạn đang chưa biết tặng gì cho crush hoặc bạn thân, đặc biệt họ là fan Taylor Swift? Đọc bài viết này và “gỡ rối” cho chính mình ngay!

Để giúp bạn khỏi mất công “đau đầu” suy nghĩ về ý tưởng tặng quà, dưới đây là các món quà tuyệt vời dành cho người bạn Swifties (fan Taylor Swift) yêu dấu của bạn. Từ sticker và đĩa nhạc đến chiếc áo ấm mùa Đông lấy cảm hứng từ lời bài hát nổi tiếng của Taylor Swift, từ bình dân đến những món cần rủng rỉnh một chút, tất cả sẽ giúp bạn ghi điểm!

Áo Thu - Đông in lời bài hát “Anti-Hero”

Giữa tiết trời mùa Đông lạnh lẽo, còn gì phù hợp hơn là các dòng áo Thu Đông, áo len. Với lời bài hát Anti-Hero trên áo, vừa thích hợp để “đu idol”, vừa bảo vệ bạn khỏi những cơn gió mùa rét mướt. Đây là một món quà tuyệt vời cho cả những bạn thích trang phục sặc sỡ và những bạn thích đồ tối màu.

Giấy gói quà “Merry Swiftmas”

Dù món quà bên trong là gì, nó dường như được “tăng level” sau khi khoác lên mình lớp gói quà sặc sỡ mùa Giáng sinh. Tấm giấy gói quà này xuất hiện hình ảnh của Taylor Swift trong bài hát Bejeweled cùng với lời chúc “Merry Swiftmas” ấn tượng.

Các loại sticker siêu dễ thương

Đối với sticker, bạn có thể dùng nó để dán… khắp mọi nơi. Từ sổ tay, đến sách, cho đến laptop, bình nước cá nhân và giúp bạn “idol hóa” mọi ngóc ngách đời sống cá nhân. Sticker thường được bán theo gói to hoặc nhỏ gồm 10, 20 hay 25 hình dán; bạn có thể cân nhắc mức độ sử dụng để chọn cho phù hợp nếu không muốn mua quá nhiều.

Vòng cổ chìa khóa khắc tên

Vòng cổ là món quà vừa sang trọng vừa phù hợp giá tiền của học sinh, sinh viên. Và một chiếc vòng cổ có khắc tên thần tượng một cách tinh xảo hay có dòng chữ “biểu tượng” như Reputation thì xứng đáng điểm 10 chất lượng! Bạn có thể tìm kiếm những chiếc vòng cổ như thế này ở ngay trên... Shopee.

Đĩa nhạc của Taylor Swift

Một món quà mà chắc chắn ai cũng nghĩ đến hẳn phải là đĩa nhạc của Taylor Swift. Trên thị trường, bạn có thể tìm mua các loại đĩa than, đĩa CD, tùy theo sở thích và kinh phí mà bạn có. Đây là món quà “an toàn” nhưng bất kỳ fan nào cũng thích và muốn có để hoàn thiện bộ sưu tập đĩa của mình.

Nhẫn đeo tay bằng thép không gỉ khắc chữ Taylor Swift

Nếu bạn là fan của các loại trang sức nhỏ xinh, đây cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc trong số danh sách quà tặng phong cách Taylor Swift đó! Một chiếc nhẫn đẹp là một phụ kiện hoàn hảo để người nhận quà hoàn thiện bộ cánh ra phố ngày hôm đó.

Nước hoa Taylor Swift Wonderstruck

Bạn đang tìm kiếm một sản phẩm đắt tiền, quý phái có liên quan đến Taylor Swift? Đây có thể là thứ bạn đang tìm. Với thiết kế bao bì màu tím mộng mơ tạo cảm giác quyến rũ, mùi hương của loại nước hoa này còn rất độc đáo.

Một chiếc túi tote nhỏ xinh

Những chiếc túi tote như thế này vừa bảo vệ môi trường, rất dễ tìm và tiện dụng để mang đi học, đi chơi. Có nhiều mẫu mã và màu sắc để bạn lựa chọn: In ảnh Taylor Swift, ảnh bìa album như folklore, hoặc trang trí túi bằng tên các album của Taylor Swift, tên bài hát như All Too Well, trích đoạn lời bài hát…

Chúc các bạn tìm được món quà phù hợp để tặng cho người bạn là fan Taylor Swift của mình mùa lễ này nhé!