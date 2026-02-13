Phản ứng tinh tế của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trước nhận xét “vào bếp làm màu”

HHTO - Thật khó tin có người đẹp 10 điểm như Đỗ Thị Hà, vừa xinh đẹp vừa khéo léo đảm đang, nói chuyện tinh tế nên bị một số người nghi ngờ nàng hậu “làm màu”.

Những ngày giáp Tết, khi người người nhà nhà bận rộn mua sắm trang trí nhà cửa, sửa soạn mâm cỗ thắp hương… thì Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng không ngoại lệ. Từ năm ngoái, nàng hậu đã khoe nhiều clip chăm sóc nhà cửa như cắm hoa, nấu cỗ, bày biện bàn thờ và năm đầu tiên kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại càng chu toàn hơn.

Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ video chuẩn bị mâm cỗ cúng Ông Công Ông Táo với những món truyền thống như nem rán, thịt đông, canh hầm, bánh chưng, gà luộc, miến hấp giò chả. Nàng hậu sửa soạn nguyên liệu rất khéo léo, nấu nướng nhanh gọn và bày mâm rất đẹp mắt.

Nhiều cư dân mạng tấm tắc khen Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa xinh đẹp vừa khéo léo, đảm đang chuẩn nàng dâu hào môn. Nhưng cũng có một vài anti-fan cà khịa nàng hậu làm màu, vì nấu ăn mà mặc trang phục trắng, tóc xõa điệu đà không hề giống nội trợ. Rồi có bình luận nghi ngờ nàng hậu đặt mua đồ ăn nấu sẵn, chỉ ra vẻ vào bếp nấu nướng mà thôi.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã nhanh chóng lên tiếng giải vây cho chính mình khi khẳng định chỉ có giò và bánh chưng là mua sẵn, gà nhà nuôi được mẹ cô gửi từ quê lên. Nàng hậu còn nhẹ nhàng nhắn nhủ “các bác overthinking quá” khiến cho mọi chuyện đang từ căng thẳng trở nên nhẹ nhàng hẳn.

Chẳng thế mà nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực Hoa hậu Đỗ Thị Hà, rằng cuộc sống bận rộn, nhất là giáp Tết nên mọi người thường kết hợp giữa đồ mua sẵn và đồ tự nấu để hoàn thành mâm cỗ cúng. Tết năm ngoái, Đỗ Thị Hà từng khoe video cô tự tay gói bánh lá và làm các bước cực thuần thục, từ phết bột, thêm nhân đến cuộn lá tạo thành chiếc bánh xinh xắn. Nàng hậu thực sự có kỹ năng nấu nướng rất ổn nên không cần "làm màu" như netizen nghi ngờ.