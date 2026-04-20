Phía Jisoo phủ nhận liên quan đến bê bối của anh ruột, chị gái bị chỉ trích vì 1 bài viết

HHTO - Chiều 20/4, đại diện pháp lý của BLISSOO đã đưa ra thông báo chính thức, khẳng định Kim Junghyun - anh trai của Jisoo không liên quan đến việc điều hành công ty, phủ nhận tin đồn về việc nữ idol liên quan đến bê bối của anh ruột.

Sự việc bắt đầu khi trên Blind (diễn đàn ẩn danh có xác thực người dùng) xuất hiện bài viết kể rằng A - anh trai của một idol nổi tiếng dùng "vé hẹn hò" để gặp một nữ streamer (BJ) và có hành vi cưỡng ép, tấn công tình dục với người này. Hàng loạt bài viết tiếp theo tố A qua lại với nhân viên, quay lén khi quan hệ thân mật và phát tán video.

Sự việc "căng hơn" khi truyền thông đưa tin, tiết lộ họ của A là Kim và sử dụng hình làm mờ mặt Kim Junghyun - anh ruột Jisoo (BLACKPINK). Một tài khoản được cho là vợ của Kim Junghyun đăng thư tay và hình ảnh tố anh gây nên bạo lực gia đình, kiểm soát quá mức.

﻿ Thư và bằng chứng bị bạo hành của người được cho là vợ của Kim Junghyun.

Dù fan và người được cho là vợ của Kim Junghyun đăng bài yêu cầu dân mạng không tấn công gia đình và nữ nghệ sĩ vì họ không liên quan, nhưng làn sóng công kích và tin đồn thất thiệt vẫn lan truyền.

Netizen cho rằng Kim Junghyun nằm trong ban điều hành của BLISSOO - công ty do Jisoo thành lập, suy đoán nữ idol hưởng lợi từ kinh doanh phi pháp của anh ruột. Một bộ phận dư luận cực đoan dùng bê bối của anh trai cô để chỉ trích Jisoo.

Động thái của Jisoo

Chiều 20/4, đại diện pháp lý của BLISSOO đã phát thông báo chính thức đến công chúng và truyền thông. Cộng đồng fan được trấn an. Dưới đây là những điểm chính:

- Jisoo đang bị kéo vào những cáo buộc về "anh trai của một thần tượng nổi tiếng". Đại diện pháp lý khẳng định cô và BLISSOO không liên quan đến những lùm xùm trên.

- Jisoo trở thành thực tập sinh sớm và sống xa gia đình, cô không biết và không can thiệp đến đời tư của anh trai.

- Kim Junghyun không phải CEO, không thuộc ban điều hành, không có cổ phần hay quyền quyết định tại BLISSOO.

- Jisoo không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ anh trai trong ồn ào hay như những tin đồn lan truyền.

- Phía Jisoo sẽ dùng biện pháp pháp lý mạnh tay với bất cứ ai sử dụng hình ảnh nghệ sĩ để tung tin đồn thất thiệt.

Kim Jiyoon bị chỉ trích phải gỡ bài viết

Jiyoon đăng một bài viết quảng cáo vào ngày 17/4. Knet tràn vào chỉ trích cô là "trơ trẽn" khi vẫn nhởn nhơ "kiếm tiền" giữa lúc anh trai đang vướng bê bối đời tư. Hiện tại, Kim Jiyoon đã gỡ bài viết này và chưa có động thái mới.

Hình ảnh trong bài viết bị gỡ của Jiyoon.

Kim Jiyoon là chị của Jisoo. Cô từng là tiếp viên hàng không, hiện tại đang hoạt động như một influencer với hơn 550K lượt theo dõi trên Instagram. Năm ngoái, cô có một màn ra mắt nhỏ thông qua chương trình sinh tồn Super Seller của đài ENA. Sắp tới, Jiyoon sẽ là khách mời trong chương trình giải trí KILL IT: Fashion Survival của đài tvN, dự kiến lên sóng vào ngày 12/5.