Phim Hàn tháng 5: Sehun đóng phim teen, DongHae và Yunho trở thành CEO

HHT - Tháng 5 chứng kiến nhiều ngôi sao nhà SM trổ tài diễn xuất trên màn ảnh nhỏ: Yunho (DBSK), DongHae (Super Junior), Sehun (EXO). Ngoài ra còn có sự trở lại của những ngôi sao hạng A như Kim Woo Bin và Ảnh hậu Rồng Xanh Chun Woo Hee.

Run Into You (1/5)

Run Into You là một bộ phim lãng mạn thú vị kể về hai người bị vướng vào một chuyến du hành thời gian và cuối cùng bị mắc kẹt ở năm 1987. Hai nhân vật chính đều có những mục tiêu riêng. Một người muốn làm sáng tỏ một vụ án giết người, một người cố gắng ngăn cản cha mẹ kết hôn. Nhưng mọi thứ không dễ như họ nghĩ, và tình cờ con đường của họ đã cắt ngang nhau.

Hai diễn viên chính của Run Into You do Kim Dong Wook (You Are My Spring, Along With The Gods) và Jin Ki Joo (Little Forest) đảm nhận. Cả hai đều là những diễn viên giàu kinh nghiệm.

All That We Loved (5/5)

Bộ phim lãng mạn tuổi teen All That We Loved gây chú ý bởi bộ đôi mỹ nam Sehun (EXO) và Jo Joon Young (từng đóng Live On, Dear M). Cả hai vào vai một đôi bạn thân, dù tính cách khác xa nhau nhưng họ gắn bó với nhau đến mức một người đã hiến thận cho người kia.

Tình bạn của họ bị thử thách khi cả hai cùng yêu một cô gái. Và mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi họ nhận ra rằng một số ký ức có thể đã được chuyển giao qua việc cấy ghép thận.

All That We Loved ghi điểm phút đầu bởi dàn diễn viên trẻ trung, xinh đẹp. Ngoài Sehun, hai diễn viên còn lại là Jo Joon Young và Jang Yeo Bin cũng có ngoại hình rất tươi tắn.

Tale of The Nine Tailed 1938 (6/5)

Mỹ nam không tuổi Lee Dong Wook trở lại màn ảnh nhỏ với vai anh chàng cửu vĩ hồ Lee Yeon. Tale of The Nine Tailed 1938 là phần tiếp theo của Tale of The Nine Tailed phát sóng năm 2020. Trong phần phim này, Lee Yeon bị kéo ngược về năm 1938 và ở đây anh bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc, như người em trai Lee Rang (Kim Bum).

Ngoài bộ đôi mỹ nam Lee Dong Wook - Kim Bum, Tale of The Nine Tailed 1938 còn chào đón “ác nữ” Kim So Yeon. Tam giác diễn xuất này hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ.

Race (10/5)

Bên cạnh thể loại phim lãng mạn, học đường, phim truyền hình Hàn Quốc tháng 5 còn có cả phim công sở dài 12 tập hứa hẹn tìm được sự đồng cảm từ các “nô lệ tư bản”. Race kể về một cô gái trẻ, được nhận vào bộ phận PR của một công ty. Cô sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân cho công việc mới này, nhưng đời không như là mơ.

Có thể nói Race là một bộ phim “rất SM” khi nữ diễn viên chính Lee Yeon Hee và nam phụ Yunho (DBSK) đều là “gà” xuất thân từ SM. Trong Race, Yunho vào vai CEO Seo Dong Hoon, một vai các fan nhận xét rằng rất hợp với anh.

Black Knight (12/5)

Một trong những phim Hàn đáng hóng trên Netflix trong tháng 5 chắc chắn không thể sót Black Knight với sự trở lại đầy mong chờ của Kim Woo Bin. Bộ phim lấy bối cảnh tương lai, tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đến mức người ta không thể rời khỏi nhà mà không đeo mặt nạ phòng độc. Một hệ thống giai cấp xã hội nghiêm ngặt chiếm ưu thế, người dân chỉ có thể dựa vào những người lái xe giao hàng được gọi là Hiệp sĩ.

Trong Black Knight, Kim Woo Bin vào vai một tài xế giao hàng, một Hiệp sĩ có kỹ năng siêu đỉnh. Ngoài Kim Woo Bin, bộ phim còn có bóng hồng Esom (Taxi Driver 1, Kill Boksoon) và Song Seung Hun (Trái Tim Mùa Thu) tham gia giúp phim thêm phần xôm tụ.

Oh! Young Shim (15/5)

Câu chuyện của Oh! Young Shim kể về hai người bạn thân từ thời thơ ấu. Nếm trải những vị ngọt và cả cay đắng của cuộc đời, họ bước vào tuổi 30. Tình cờ gặp lại nhau sau 20 năm, cả hai bỗng phát triển một mối quan hệ oan gia, hay cãi nhau để rồi nhớ nhung nhau, “cắn nhau đau” để rồi “yêu nhau lắm”.

Bộ đôi diễn viên chính của Oh! Young Shim được đảm nhận bởi Song Ha Yoon (Fight For My Way) và Lee Dong Hae (Super Junior). Một sự kết hợp đầy thú vị và đáng trông chờ.

Delightfully Deceitful (29/5)

Hai nhân vật chính của Delightfully Deceitful là hai con người cực kỳ khác biệt. Chun Woo Hee vào vai một kẻ lừa đảo thiên tài, người dường như không có sự đồng cảm. Kim Dong Wook vào vai một luật sư quá đồng cảm với người khác. Họ gặp nhau vì một mục đích chung - báo thù.

Ngoài nội dung hứa hẹn hấp dẫn nghẹt thở, bộ phim còn chiếm được lòng tin của khán giả bởi dàn diễn viên diễn xuất cứng cựa. Đặc biệt là sự xuất hiện của Ảnh hậu Rồng Xanh Chun Woo Hee vừa xinh đẹp, vừa diễn hay.