Phim Việt ngày càng chật vật, để "thoát flop" cần hiệu ứng truyền thông và gì nữa?

HHTO - Trong bối cảnh phim Việt ra rạp ngày càng dày đặc, cuộc cạnh tranh không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở khả năng giành suất chiếu và tạo hiệu ứng truyền thông.

Tóm tắt nhanh: · Phim điện ảnh Việt đang ngày càng "nở rộ", tăng nhanh về số lượng nhưng xảy ra thực trạng bị kìm hãm bởi các đơn vị phát hành. · Chuyên gia cho biết nếu chiến dịch Marketing, nội dung hoặc hiệu ứng truyền miệng tốt, hệ thống rạp có thể tiếp tục giữ các phim này ở những khung giờ đẹp lâu hơn. · Bên cạnh đẩy mạnh khâu marketing, yếu tố cốt lõi để phim "thắng lớn" là kịch bản sâu sắc, câu chuyện ý nghĩa, diễn xuất tròn trịa.

Thực trạng của phim điện ảnh Việt

Theo số liệu từ Box Office Vietnam (trang tổng hợp, phân tích dữ liệu doanh thu phòng vé), trong năm 2025, ngành điện ảnh Việt Nam cho ra rạp khoảng 55 dự án, con số này được dự đoán tăng vọt lên 70 - 80 dự án phim trong năm 2026.

Nhìn vào thực tế thị trường phim chiếu rạp nửa đầu năm 2026, nhiều khán giả và nhà làm phim đang đối diện với sự bùng nổ về số lượng nhưng cũng kéo theo hiện tượng nhiều phim thất bại, rời rạp với doanh thu khiêm tốn.

Trước thực trạng khán giả đang ngày càng nâng cao gu thưởng thức, "khó tính", "kén chọn" thì việc giành giật sự chú ý của người xem trở thành thách thức với các nhà làm phim, đặc biệt là các nhà làm phim độc lập.

Thỏ Ơii﻿ đang dẫn đầu doanh thu phòng vé 2026 với hơn 449 tỷ. "Câu lạc bộ phim trăm tỷ" còn có Nhà Ba Tôi Một Phòng﻿, TÀI, Báu Vật Trời Cho, Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Quỷ Nhập Tràng 2, Heo 5 Móng, Phí Phông - dao động trong khoảng 100 đến dưới 200 tỷ.

Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Chủ nhiệm bộ môn Sản xuất phim kỹ thuật số tại trường Đại học RMIT Việt Nam cho rằng các nhà phát hành có ảnh hưởng rất lớn đến "số phận" của một bộ phim Việt, đặc biệt khi họ cũng đồng thời là nhà đầu tư.

Vị thế này càng được củng cố khi nhiều đơn vị phát hành đồng thời sở hữu chuỗi rạp, như CJ CGV, Galaxy Studio. Do đó, họ sẽ nắm quyền kiểm soát rất lớn đối với việc phim nào được chiếu, chiếu ở đâu, bao nhiêu suất và trong bao lâu, vốn là những yếu tố trực tiếp quyết định doanh thu.

"Với các bộ phim do chính các đơn vị lớn như vậy đầu tư, đây rõ ràng là lợi thế lớn. Nếu chiến dịch marketing, nội dung hoặc hiệu ứng truyền miệng tốt, hệ thống rạp có thể tiếp tục giữ các phim này ở những khung giờ đẹp lâu hơn" - thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa phân tích.

Trong khi đó, ở góc nhìn kinh tế, Thạc sĩ Trương Phan Kiều Anh, giáo viên môn Truyền thông đa phương tiện thuộc chương trình Dự bị đại học (Foundation) tại RMIT Việt Nam cho biết, hiện tượng này xuất phát từ bản chất kinh tế của ngành: "Làm phim là một công việc tốn kém và thường thì các nhà đầu tư đương nhiên không muốn chấp nhận rủi ro". Chính vì vậy, những dự án có yếu tố thương mại cao, ngôi sao nổi bật hoặc hậu thuẫn lớn thường chiếm ưu thế trong phân bổ nguồn lực phát hành.

Trùm Sò﻿ là dự án gặp khó khăn nhất khi gia nhập đường đua phim dịp lễ 30/4 -1/5. Sau gần một tháng ra rạp, doanh thu chỉ đạt hơn 17 tỷ và đối mặt với thua lỗ nặng nề.

Ngược lại, các dự án độc lập, phim đầu tay hoặc không có tên tuổi thường gặp bất lợi rõ rệt. Theo ông Khoa, những bộ phim này "thường có ít suất chiếu, giờ chiếu kém thuận lợi và thời gian trụ rạp ngắn hơn, dù có tiềm năng". Có thể thấy, không phải mọi bộ phim đều bước vào cuộc đua với cơ hội ngang nhau và điều này khiến truyền thông trở thành công cụ quan trọng để bù đắp bất lợi về phát hành.

Cần làm gì để "thoát flop", tránh thua lỗ?

Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa nhận định "chiến trường" quyết định thành công của một bộ phim thường nằm ở tuần đầu tiên công chiếu, khi các phim cạnh tranh suất chiếu và doanh thu. Những phim không tạo được sức hút ban đầu sẽ rất khó duy trì đà tăng trưởng về sau.

Trong giai đoạn này, "tuyến phòng thủ" đầu tiên cho thành công của một bộ phim là các ấn phẩm truyền thông và marketing hấp dẫn: Poster, teaser và trailer. Những nội dung này phải đủ rõ ràng để khán giả hiểu nhanh nhưng cũng phải tạo được sự tò mò để họ quyết định mua vé xem phim.

Phim Anh Hùng có "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa chưa đạt nổi 50 tỷ đồng sau gần 1 tháng khởi chiếu, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Mặt khác, các hoạt động tương tác trực tiếp như cinetour (đoàn làm phim đi giao lưu với khán giả ở các rạp) và unitour (đoàn làm phim đi giao lưu với khán giả ở các trường đại học) đang trở thành một phần không thể thiếu của chiến dịch ra mắt để duy trì sức nóng.

Theo Thạc sĩ Trương Phan Kiều Anh, các nhà phát hành thường chủ động tổ chức những hoạt động này nhằm xây dựng hiệu ứng truyền miệng từ cộng đồng khán giả. Những nội dung do chính khán giả chia sẻ, từ hình ảnh giao lưu với diễn viên, clip ngắn đến cảm nhận sau khi xem đăng tải lên mạng xã hội tạo nên một làn sóng lan tỏa mà quảng cáo truyền thống khó thay thế.

Hoạt động cinetour được các đoàn phim tích cực triển khai ở nhiều cụm rạp.

Chất lượng nội dung là yếu tố cốt lõi

Dù phát hành và truyền thông đóng vai trò quyết định trong giai đoạn đầu, cả hai chuyên gia đều cho rằng chúng chỉ là điều kiện cần, không phải yếu tố đủ để đảm bảo phim thành công dài hạn. Thực tế, thị trường ngày càng có sự phân hóa rõ nét, khi chỉ vài bộ phim có thể chiếm ưu thế vượt trội về doanh thu, trong khi phần lớn còn lại nhanh chóng "hụt hơi".

Theo Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa, marketing không thể thay thế hoàn toàn chất lượng nội dung. Một bộ phim có thể thu hút khán giả trong vài ngày đầu nhờ chiến dịch quảng bá mạnh nhưng để giữ được họ và khiến họ giới thiệu cho người khác thì vẫn phụ thuộc vào sức mạnh của câu chuyện.

Với những tệp khán giả khác nhau được phân hóa theo sở thích, thể loại và gu thẩm mỹ, mỗi bộ phim phải đảm bảo song song hai yếu tố: Cạnh tranh về truyền thông để được chú ý và chứng minh giá trị sau khi khán giả bước ra khỏi rạp.