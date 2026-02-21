Khán giả xếp hạng phim Tết của Trấn Thành: Thỏ Ơi!! hay Mai mới là hạng 1?

HHTO - Thỏ Ơi!! đang nhận được nhiều đánh giá tốt từ khán giả, nhưng liệu có được đánh giá là phim Tết hay nhất của Trấn Thành?

Thỏ Ơi!! do Trấn Thành đạo diễn nhanh chóng trở thành hiện tượng của mùa phim Tết Bính Ngọ 2026, vươn lên dẫn đầu cuộc đua doanh thu mùa phim Tết đầu năm nay. Chưa hết 3 ngày đầu khởi chiếu, tác phẩm đã cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu, lập kỷ lục phim Việt đạt con số này nhanh nhất mọi thời đại, ngang bằng với thành tích của Bộ Tứ Báo Thủ năm trước.

Tuy đang có hành trình doanh thu ấn tượng và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả, Thỏ Ơi!! vẫn được cho là chưa phải tác phẩm hay nhất của Trấn Thành khi được đặt lên bàn cân so sánh với toàn bộ gia tài phim ảnh của nam đạo diễn.

Trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng công nhận Thỏ Ơi!! là một tác phẩm tốt, mới lạ và có những điểm sáng về cách dựng tình tiết, sắp xếp hình ảnh và âm thanh. Thế nhưng nếu phải chọn phim hay nhất của Trấn Thành, khán giả vẫn xếp Mai ở vị trí số 1, trong khi Thỏ Ơi!! rơi vào Top 2 hoặc thậm chí Top 3.

Lý do khiến Mai vẫn được coi là đỉnh cao của đạo diễn Trấn Thành nằm ở sức sống lâu dài và chiều sâu cảm xúc. Phim được đánh giá cao bởi cách làm mới một câu chuyện tình yêu "đũa lệch" quen thuộc, cùng diễn xuất nâng tầm nội dung đến từ Phương Anh Đào, Hồng Đào và Tuấn Trần. Dự án được chính Trấn Thành dành nhiều năm "thai nghén" nên được trau chuốt, đầu tư tỉ mỉ hơn bất cứ tác phẩm nào khác.

Thời điểm ra rạp, Mai không chỉ đạt doanh thu khủng hơn 500 tỷ đồng, từng giữ kỷ lục phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam mà còn tạo nên hiện tượng lâu dài. Khi được đăng tải trên nền tảng Netflix, phim trụ vững trong Top 10 phim điện ảnh Việt thời gian dài, thậm chí không ít lần lọt Top xem nhiều tại các quốc gia khác.

Nhiều chi tiết từ phim tạo trend mạnh mẽ trên mạng xã hội, từ đoạn kết day dứt trên nền ca khúc Sau Lời Từ Khước được cover rộng rãi, đến những câu thoại kinh điển như "Nãy chị làm khách, em nói gì chị đó Mai" hay "Vậy chứ Mai làm gì vậy Mai?" gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Mai tạo nhiều trào lưu gây sốt mạng xã hội.

Trong khi đó, Thỏ Ơi!! dù mới mẻ và đột phá khi pha trộn mâu thuẫn tình yêu cùng yếu tố giật gân nhưng hơi "ôm đồm". Không ít khán giả cho rằng, phim chưa thật sự đi đến cùng đặc trưng thể loại nào - chính kịch hay kinh dị, từ đó chưa chạm đến mức gây day dứt như mong đợi. Khâu dựng phim của đạo diễn Trấn Thành được đánh giá tiến bộ rõ rệt, mạch lạc nhưng tổng thể vẫn chưa trọn vẹn và giàu cảm xúc như Mai.

Tuy vậy, với những điểm sáng táo bạo, mới mẻ, hành trình doanh thu của Thỏ Ơi!! hiện tại vẫn rất khả quan, có khả năng vượt qua con số 332 tỷ đồng của Bộ Tứ Báo Thủ và lập nên nhiều kỷ lục mới cho Trấn Thành. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của Hải Linh - MC chương trình Chị Bờ Vai ăn khách. Khi chạm trán khách mời đặc biệt là Thỏ và lắng nghe biến cố tình yêu của cô, Hải Linh bắt đầu đối mặt với những bi kịch của riêng mình và những người xung quanh mà cô thương yêu.