Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Phong cách trang điểm "party girl" thời Y2K trở lại, có khó bắt trend không?

Ái Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Xem cách nhà mốt Gucci kết hợp với sự xuất hiện của siêu mẫu Kate Moss trên sàn diễn, có thể nhận ra ngay thông điệp trở lại của "những cô nàng tiệc tùng" và phong cách trang điểm của họ những năm 2000.

Khi hình dung về một "cô nàng tiệc tùng" ở những năm 2000, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh siêu ảnh Kate Moss đang mặc chiếc váy lấp lánh, bó sát và đi giày cao gót. Cô ấy không dùng điện thoại mà dùng gương để lâu lâu dặm lại lớp trang điểm lạnh lùng và phảng phất nét huyền bí đặc trưng của mình.

img-6910.jpg
img-6911.jpg

Tại show diễn Thu Đông 2026 của Gucci, nhà thiết kế Demna đã mang đến một makeup look mới, lấy cảm hứng từ "những cô nàng tiệc tùng" năm 2000. Với đôi mắt khói xám bạc ấn tượng và đôi môi màu nude ánh nhũ, cùng hàng lông mày mỏng, sắc sảo.

img-6914.jpg

Người trình diễn không ai khác, chính là "biểu tượng thời trang" Kate Moss. Nữ siêu mẫu đình đám một thời đã bước ra và kết thúc show diễn với đôi môi bóng mượt, màu da lạnh nhưng mịn màng, gò má được tạo khối đầy quyền lực, lông mày mỏng nhẹ và đôi mắt khói táo bạo, tối đa hóa với đường kẻ mắt đen đậm đà.

img-6691.jpg

Không chỉ Kate Moss, Charli XCX, Gabbriette cũng sải bước trên sàn catwalk với kiểu trang điểm tương tự, dự báo rằng đã đến lúc giới thời trang từ bỏ chủ nghĩa tối giản để hướng đến điều gì đó táo bạo hơn, lộn xộn và vui nhộn hơn. Phong cách trang điểm clean girl quiet luxury dần lui cung, nhường sân cho những khuôn mặt được tạo khối ấn tượng và đôi mắt kẻ viền đậm.

img-6693.jpg

Điều tuyệt vời nhất của kiểu trang điểm "cô nàng tiệc tùng" là nó có thể được diễn giải theo nhiều cách, không cần phải copy giống y chang nhau. Trên sàn diễn của Gucci cũng có rất nhiều phiên bản khác nhau.

2.png

Một số người mẫu được trang điểm đôi môi đậm bóng như sơn mài, trong khi những người khác lại dùng son bóng ánh nhũ và kẻ viền môi tối màu. Kiểu tóc cũng đa dạng, từ kiểu tóc vuốt keo đến kiểu tóc gợn sóng bồng bềnh của siêu mẫu thập niên 90, hoặc tóc ép thẳng những năm 2000.

Ái Phương
#Phong cách trang điểm Y2K #Xu hướng thời trang Gucci #Phong cách cô nàng tiệc tùng #Ảnh hưởng của Kate Moss #Xu hướng trang điểm năm 2000 #Thay đổi phong cách trang điểm #Trào lưu trang điểm táo bạo #Xu hướng tóc thập niên 90 và 2000 #Sàn diễn thời trang Thu Đông 2026 #Xu hướng trang sức mạng xã hội

