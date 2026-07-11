Quà tặng bạn đọc: Móc khóa photobooth và hộp bút hoa nhí ngọt ngào

HHT - Nhà Hoa lần này có quà dành cho các nàng bánh bèo: Móc khoá photobooth và hellokitty xinh xắn, cùng combo hộp bút hoa nhí đáng yêu. Nhanh tay đăng ký vì số lượng của các “ẻm” chỉ có giới hạn thôi nha!

Quý đơn vị, nhãn hàng có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc Hoa Học Trò, vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Biến hình ảnh của bạn thành móc khóa độc bản đáng yêu

Nếu bạn còn chưa biết dành tặng cho chính mình hay bạn thân món quà nào sắp tới, đây là tín hiệu vũ trụ rằng bạn hãy ghé thăm punny.keyring nha!

punny.keyring là cửa tiệm xinh xắn dành riêng cho các tín đồ photobooth hay hellokitty. Teen chỉ cần gửi đến punny những bức ảnh cá nhân, ảnh kỷ niệm với bạn bè, người thương hoặc photobooth và chọn loại khung móc khóa; punny sẽ biến chúng trở thành món quà kỷ niệm cực đáng yêu, khó quên.

punny có nhiều phiên bản khung móc khoá khác nhau (như móc khoá photobooth, kitty locket, love keychain,...), cùng các loại charm để bạn tự phối theo ý thích.

Bạn có thể dùng để treo điện thoại, balo hay bất cứ đâu. punny cũng có dịch vụ đóng gói box quà tặng kèm lời nhắn dễ thương nữa đó!

Hy vọng punny sẽ có cơ hội được cùng bạn lưu giữ những kỷ niệm khó quên bên người thương của mình nha!

Instagram: @punny.keyring

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được một voucher mua sắm móc khóa bất kỳ trị giá 100.000 đồng từ punny.keyring.

Mang theo điều dễ thương mỗi ngày với Bông Mơ

Có những ngày chỉ cần một món đồ xinh xắn thôi cũng đủ khiến mood tốt lên hẳn. Bông Mơ là nơi gom góp những điều dễ thương như vậy - từ những chiếc hộp bút, túi vải đến scrunchie, tất cả đều mang theo cảm giác mềm mại và “iu đời” riêng.

Dù là hộp bút gọn gàng cho giờ học, túi tote mang theo cả “thế giới”, túi kẹp nách xinh xắn cho buổi đi chơi hay chiếc scrunchie buộc tóc, mỗi sản phẩm đều được chăm chút tỉ mỉ từ chất liệu, họa tiết. Không cầu kỳ nhưng đủ tinh tế để bạn dùng mỗi ngày mà vẫn thật đáng yêu.

Bông Mơ không chỉ là phụ kiện, mà là những “mảnh dễ thương”, đồng hành cùng teen từ đi học đến đi chơi, từ ngày bình thường đến những ngày cần thêm chút vui.

Theo dõi Bông Mơ tại Instagram: @bongmo.corner

Quà tặng: 3 bạn may mắn, mỗi bạn nhận combo gồm 1 hộp bút size M hoa nhí + 1 scrunchie từ Bông Mơ, tổng phần quà giá trị 150.000 đồng.