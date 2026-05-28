Song Luân, buitruonglinh, Sơn.K trở lại cùng Tinh Hà “Say Hi”, tân binh HYO là ai?

HHTO - Chương trình thực tế âm nhạc Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục công bố thêm 4 nghệ sĩ bao gồm Song Luân, buitruonglinh, Sơn.K và HYO. Trong đó sự xuất hiện của gương mặt mới khiến khán giả tò mò.

Song Luân

Hoạt động song song ở lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất, Song Luân là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Mẹ Chồng, Lật Mặt 3, Quý Cô Thừa Kế, Hậu Duệ Mặt Trời hay Cây Táo Nở Hoa.

Vai diễn Duy Kiên trong phiên bản Việt của Hậu Duệ Mặt Trời từng giúp anh nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Asia Artist Awards. Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu qua vai diễn trong phim điện ảnh Nhà Bà Nữ của Trấn Thành.

Bên cạnh diễn xuất, Song Luân vẫn duy trì hoạt động âm nhạc với các sản phẩm như Anh Thích Em Như Vậy, Đổi Hạnh Phúc Lấy Cô Đơn hay những tiết mục được yêu thích tại Anh Trai “Say Hi” như Sao Hạng A, Bao Lời Con Chưa Nói. Việc góp mặt trong Tinh Hà “Say Hi” được kỳ vọng sẽ giúp nam nghệ sĩ tiếp tục phát huy hình ảnh trưởng thành, đa năng cùng thế mạnh sân khấu giàu cảm xúc.

buitruonglinh

Sau hiệu ứng từ Anh Trai “Say Hi”, buitruonglinh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop trong năm 2025. Nam ca sĩ từng giành danh hiệu Á quân cùng giải thưởng Anh Trai Tương Lai, đồng thời tạo dấu ấn nhờ khả năng sáng tác, sản xuất và dẫn dắt đội nhóm.

Các ca khúc như Đường Tôi Chở Em Về, Yêu Người Có Ước Mơ, Dù Cho Mai Về Sau hay Sớm Như Vậy giúp buitruonglinh duy trì sức hút mạnh mẽ trên nền tảng số. MV Sớm Như Vậy đã vượt mốc 6 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn phát hành, trong khi album đầu tay Từng Ngày Như Mãi Mãi đạt hơn 100 triệu lượt nghe sau một năm rưỡi ra mắt.

Một trong những cột mốc đáng chú ý của nam nghệ sĩ là ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được lựa chọn trình diễn tại Đại lễ Quốc khánh 2/9. Bên cạnh đó, live concert cá nhân của nam ca sĩ - Từng Ngày kỷ niệm 10 năm ca hát cũng "cháy vé" chỉ sau 12 phút mở bán.

Gia nhập Tinh Hà “Say Hi”, buitruonglinh được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những sáng tác giàu cảm xúc cùng các màn trình diễn có tính kết nối cao với khán giả trẻ.

Sơn.K

Là một trong những gương mặt nổi bật của Anh Trai “Say Hi” 2025 với thành tích Best 5, Sơn.K nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ ngoại hình sáng sân khấu, tính cách điềm tĩnh và hình ảnh gần gũi với khán giả trẻ.

Từ một thực tập sinh trẻ tuổi, nam ca sĩ dần xây dựng cộng đồng người hâm mộ riêng - CAPO. Fanmeeting đầu tiên của anh từng bán hết 2.000 vé chỉ sau 20 phút mở bán, cho thấy sức hút đáng chú ý dù chỉ mới ra mắt một số sản phẩm như She Never Cries hay Con Chuồn Chuồn.

Ngoài hoạt động âm nhạc, Sơn.K còn liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá và sự kiện dành cho giới trẻ nhờ hình ảnh trẻ trung cùng độ phủ sóng mạnh trên mạng xã hội. Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ tại Tinh Hà “Say Hi” được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng mới mẻ cho chương trình.

HYO

Trong số các nghệ sĩ được công bố, HYO là cái tên mang màu sắc mới khi chưa chính thức debut nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm nhờ quá trình đào tạo bài bản theo mô hình idol Hàn Quốc.

Nam nghệ sĩ tốt nghiệp ngành Thanh nhạc tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Âm nhạc ứng dụng tại Đại học Thăng Long. Trực thuộc DreamS Entertainment - nơi quản lý nhiều nghệ sĩ trẻ như JSOL, Sơn.K hay Hoàng Duyên, HYO được định hướng phát triển theo hình mẫu nghệ sĩ biểu diễn toàn diện.

Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng sân khấu và chất giọng trầm đặc trưng, HYO còn có khả năng hát, nhảy và chơi nhiều nhạc cụ như piano, guitar hay trống. Việc góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi” được xem là bước đệm quan trọng trước khi nam nghệ sĩ bước vào giai đoạn hoạt động chính thức.