Queen of Tears tập 10: Hae In "chốt hạ" vạch trần Eun Sung làm Hyun Woo kinh ngạc

HHT - Tập 10 của "Queen of Tears" có thêm một cú twist bất ngờ về cuối, khi Hong Hae In (Kim Ji Won) vờ như đồng ý đề nghị của Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) để vạch trần anh ta trước mắt giới truyền thông.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Ở Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt)tập 10, Yoon Eun Sung đã đề nghị Hae In trở lại vị trí giám đốc của Bách hóa Queens như trước. Điều kiện là cô phải để anh trở thành người giám hộ, tức là kết hôn với anh vì Eun Sung yêu và muốn biết rõ bệnh tình của Hae In.

Sau đó, Hae In trằn trọc lo lắng chờ Hyun Woo (Kim Soo Hyun) về. Cô bước ra ngoài và bất ngờ thấy anh với đầy vết thương trên mặt. Bị phe môi giới lừa đảo bao vây nhưng Hyun Woo vẫn kịp đánh thắng chúng và báo cảnh sát. Dù bản thân cũng bị thương đầy mình, trước mặt Hae In, để cô bớt lo, anh vẫn cố "flex" rằng mình ổn, một đấu ba.

Những bằng chứng Grace (Kim Joo Ryoung) lợi dụng việc mai mối để kiếm lợi hay cố ý phá hoại hôn nhân, kinh doanh 13 thương hiệu nhượng quyền bất hợp pháp... bị phía Baek Hyun Woo đem ra đe dọa cô. Grace đổi phe, trở thành tay trong cho họ, giúp họ tìm kiếm tung tích của chủ tịch Hong. Nhưng khi Grace và cô Beom Ja (Kim Jung Nan) tới bệnh viện thì Moh Seul Hee (Kim Mi Sook) cũng gọi tới. Bà ta hỏi tình hình điều tra của Grace. Nhưng khi ngắt điện thoại, hình ảnh Moh Seul Hee cùng dàn vệ sĩ như bước vào bệnh viện xuất hiện. Beom Ja hay Moh Seul Hee sẽ tìm ra chủ tịch trước?

Cuối tập 10 Queen of Tears là cú twist không ngờ tới từ vị trí của Hong Hae In. Cô bí mật lên Seoul để dự họp báo như những gì Yoon Eun Sung nói trước đó. Baek Hyun Woo bàng hoàng khi thấy "vợ cũ", anh đuổi theo và tưởng rằng cô sẽ nghe lời Eun Sung vì không muốn làm phiền hay để anh nhúng tay vào chuyện gia đình nhà cô.

Chính Yoon Eun Sung cũng hớn hở khi thấy Hae In, thậm chí còn chuẩn bị thông báo tin kết hôn vào cuối bài phát biểu. Nhưng tiểu thư Hong đã lợi dụng buổi họp báo để vạch mặt Eun Sung. Cô nói rằng cô bị Eun Sung đe dọa, rằng sẽ vu oan và tống chồng cô Baek Hyun Woo - giám đốc pháp lý vào tù. Và cô cũng công bố mình bị bệnh, không thể sống được bao lâu nữa nên không thể đảm đương vị trí giám đốc Bách hóa.

Yoon Eun Sung bị màn "chốt hạ" của Hae In làm cho bối rối, hoảng loạn, đứng hình. Còn Hyun Woo thì xúc động không nói nên lời. Anh và cô đã tháo nhẫn, ở bên nhau, cô luôn nói hai người đã ly hôn, nhưng trước truyền thông, Baek Hyun Woo vẫn được công bố là chồng của Hong Hae In, như chưa từng chia cắt.

Diễn biến về sau càng ngày càng gây tò mò cho khán giả. Và chỉ 6 tập nửa, Queen of Tears sẽ kết thúc, phép màu có tới với Hae In để Baek - Hong viết lại hôn nhân hạnh phúc?