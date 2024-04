Queen of Tears tập 11: Hyun Woo không bị sa thải nhờ sự hỗ trợ của hội luật sư SNU

HHT - Sáng 13/4, không chỉ tung ảnh still cut như thường lệ mà tvN còn "thả xích" thêm một đoạn xem trước tập 11 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt), hé lộ cảnh họp hội đồng sa thải Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) cực căng.

Ảnh still cut mới của Queen of Tears chính là phân cảnh Baek Hyun Woo dằn mặt Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon). Nội dung đầy đủ đã được tiết lộ trong đoạn preview đăng tải vào ngày 11/4. Eun Sung không từ bỏ ý định giành lấy Hae In (Kim Ji Won), anh bắt đầu công kích và yêu cầu Hyun Woo rời đi. Tức giận, Baek Hyun Woo đã tính đánh Eun Sung nhưng kiềm chế được và bỏ đi.

Tới sáng 13/4, một đoạn preview nữa cho tập 11 tiếp tục được tvN đăng tải làm người xem "đã cái nư". Đó là phân đoạn Baek Hyun Woo phải đối diện với cuộc họp hội đồng để sa thải anh vì tội lạm quyền, biển thủ (do phe Eun Sung dàn dựng).

Khi ai nấy nghĩ rằng sắp đuổi được Hyun Woo khỏi đội pháp lý của Queens thì những người bạn luật sư của anh đến. Kim Yanggi khẳng định quyền hiện diện của mình và đưa ra bằng chứng và lập luận bảo vệ Baek Hyun Woo, chứng minh những tài liệu buộc tội mà họ có là giả.

Thỉnh thoảng xuất hiện với dáng vẻ "vô tri" nhưng khi vào việc, hội luật sư bước ra từ trường Đại học top đầu Hàn Quốc (Đại học Quốc gia Seoul - SNU) cho thấy sự sắc bén, thông minh, giải quyết vấn đề nhanh gọn.

Ngoài ra, lục lại trailer trước đây của Queen of Tears, người hâm mộ phát hiện phân cảnh Hae In trong bệnh viện mặc chiếc áo giống trong buổi họp báo. Một cảnh lướt qua khác là Baek Hyun Woo ôm Hae In ở bệnh viện. Chiếc áo mà anh mặc giống với cảnh đánh Yoon Eun Sung.

Xâu chuỗi lại thì đại khái tình tiết đoán được sẽ là Hae In bị ngất đi hoặc phát bệnh nguy kịch sau màn lật kèo kịch tính trong buổi họp báo. Baek Hyun Woo ở bên cô, gia đình Baek - Hong cũng nhận tin và vội vã tới. Yoon Eun Sung đi theo và rồi màn "tác động vật lí" trên xảy ra.

Suy đoán này có chính xác không sẽ được kiểm chứng ngay ở tập 11 lên sóng tối nay (13/4) của Queen of Tears.