Queen of Tears tập 13: Hong Hae In "đánh dấu chủ quyền" với Hyun Woo khi tới ở cùng

HHT - Miệng từ chối nhưng trong lòng, Hong Hae In rất muốn đồng ý lời "cầu hôn lại" của Baek Hyun Woo. Tập 13 tới của "Queen of Tears" sẽ là tiếng cười bù cho nước mắt của khán giả ở phân cảnh trước. Hae In đâu chỉ đeo nhẫn mà còn dọn ra sống riêng cùng Hyun Woo.