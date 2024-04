Queen of Tears: Thực hư tấm ảnh tiết lộ trước cái kết đẫm nước mắt của Hae In

HHT - Trong khi khán giả đang lo lắng "Queen of Tears" sẽ có kết thúc buồn thì một tấm hình lan truyền trên mạng càng khiến mọi người hoang mang nhiều hơn.

Sau tập 12 Queen of Tears, nếu như con đường để gia tộc Hong lấy lại tài sản và quyền quản lý tập đoàn Queens đang rộng mở thì bệnh tình của Hae In chưa có dấu hiệu tươi sáng. Trí não của cô ngày càng bị tổn thương nhiều hơn, khiến Hae In có lúc ngất xỉu, rồi còn nhìn nhầm Eun Sung thành Hyun Woo. Bản thân Hae In giờ cũng không dám tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt, cứ phải hỏi đi hỏi lại đối phương cho chắc ăn.

Chính vì sức khỏe Hae In đang yếu đi rõ rệt, phương pháp điều trị vẫn chưa thấy đâu khiến cho khán giả lo rằng Queen of Tears sẽ có kết thúc buồn. Là sau tất cả, Hae In sẽ ra đi mãi mãi để lại Hyun Woo và gia đình chìm trong đau khổ, như chính Hyun Woo từng nói rằng anh sẽ sống buông thả, bỏ quên cuộc đời nếu thiếu Hae In.

Rồi mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh chụp Hyun Woo ngồi thất thần trong tang lễ Hae In, rồi cả ảnh chụp bia mộ một người tên là Hong Hae In khiến cho khán giả càng thêm xôn xao. Rất nhiều người cho rằng đây chỉ là ảnh ghép để làm khán giả thêm hoang mang về đoạn kết của Queen of Tears. Bởi chắc chắn nhà sản xuất cũng như đoàn làm phim sẽ bảo mật thông tin rất kỹ, nếu phim quả thực có kết thúc buồn thì càng không thể nào để lộ những hình ảnh quan trọng như thế này được.

Khán giả cũng suy đoán rằng sau khi gia tộc Hong lấy lại được tập đoàn Queens, cả nhà sẽ dồn sức vào cứu chữa Hae In và những tập tiếp theo chỉ tập trung vào chuyện bệnh tình của cô. Thế nên rất khó có chuyện Hae In ra đi mãi mãi, mà đây chỉ là những tấm ảnh “tung hỏa mù” mà thôi.