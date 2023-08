"Seven" của Jung Kook BTS dính nghi án đạo nhái, công ty nhanh chóng bảo vệ nghệ sĩ

HHT - Lùm xùm tranh cãi đạo nhái của bản hit "Seven" và một bài hát 24 tuổi đã khiến cho nhiều người hâm mộ Jung Kook "đứng ngồi không yên" cả buổi sáng trước khi phía công ty có phát ngôn chính thức phủ nhận cáo buộc.

Sáng 22/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ca khúc Seven của Jung Kook đang vướng phải cáo buộc đạo nhạc một bài hát khác ra mắt năm 1999. Cụ thể, đĩa đơn solo đầu tay của em út nhà BTS bị nghi ngờ là có dấu hiệu "vay mượn" bài hát Time of Mask của nhóm nữ Fin.KL được sáng tác bởi nhạc sĩ Yang Joon Young.

Seven được cho là có phần trình tự thang âm tương tự với giai điệu của Time of Mask. Thậm chí, một quan chức trong ngành giải trí đã cho rằng: "Thang âm giai điệu chính của Seven giống hệt với Time Of Mask". Trong các bài báo, một số nhạc sĩ nổi tiếng của Hàn cũng đã bày tỏ quan điểm rằng hai bài hát có phần hòa âm tương đồng nhau.

Tác giả của ca khúc Time of Mask là nhạc sĩ Yang Joon Young đã gửi tài liệu bản ghi kĩ thuật số cho một producer tại HYBE Labels nhằm yêu cầu so sánh trình tự thang âm của hai ca khúc và làm rõ vấn đề trong quá trình sáng tác giai điệu của Seven, từ đó đưa ra các kết luận thừa nhận hoặc chống lại cáo buộc đạo nhái.

Seven là ca khúc đánh dấu ra mắt solo của Jung Kook sau 10 năm hoạt động chung với BTS. Bài hát khuynh đảo làng nhạc thế giới bởi nhiều thành tích "vô tiền khoáng hậu", là thành phẩm sáng tác và sản xuất bởi dàn nhạc sĩ bao gồm Andrew Watt, Cirkut, Jon Bellion, Latto và Theron Makiel Thomas.

Sau khi tin tức nổ ra, phần lớn cộng đồng mạng lựa chọn tin tưởng và bênh vực cho Seven. Nhiều ý kiến cho rằng dàn nhạc sĩ sáng tác bài hát đều là những tên tuổi quốc tế nên khả năng lựa chọn "tham khảo" một bài hát nội địa Hàn Quốc với khoảng cách thời gian và phong cách âm nhạc không còn hợp thời đại như Time of Mask là rất thấp.

Hiện phía HYBE đã có phát ngôn chính thức về cáo buộc đạo nhạc trên. Đại diện của BIGHIT MUSIC đưa ra lập trường: "Những cáo buộc vi phạm bản quyền liên quan đến ca khúc Seven của Jung Kook là không đúng sự thật". Phía công ty cho rằng: "Seven là ca khúc được sáng tác bởi 5 nhạc sĩ nước ngoài. Tác phẩm này không liên quan gì đến ca khúc nằm trong một album Hàn Quốc phát hành 24 năm trước như một số người tuyên bố".

Điều đặc biệt là trước đó, HYBE ban đầu đã đưa ra một phản hồi không chính thức, nói rằng vấn đề hiện chưa thể giải quyết vì chủ tịch Bang Si Hyuk đang đi công tác tại Mỹ. Nhiều người hâm mộ hài hước cho rằng "em út vàng" nhà BTS có lẽ rất được lòng chủ tịch Bang khi ông phải nhanh chóng bảo vệ cho nam idol dù đang "trăm công nghìn việc" tại phương xa.