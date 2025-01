"Số 456 Squid Game" Lee Jung Jae được bắt gặp hẹn hò với bạn gái tài phiệt tại Paris

HHT - Cảnh bị cắt được Netflix công bố được cho là tiết lộ "bộ mặt thật" của Yuk Jun Seo. Mỹ nam Sweet Home có thái độ thiếu tôn trọng bạn hẹn Min Seol khi cùng đi Đảo Thiên Đường. Anh chàng cũng ngó lơ lời chào của You Jin trong những tập phát sóng mới nhất.

HHT - Tập 7, 8 của "Ngũ Phúc Lâm Môn", Sài An ghen "điên đảo" vì sợ Lệ Khang Ninh sẽ được gả cho Đỗ Ngưỡng Hi. Tới tập 9 và 10, Sài An sẽ còn ôm cục tức vì hai nhà Lệ, Đỗ đã đồng ý hôn sự của tam nương.