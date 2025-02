Sốc: Sao nhí một thời Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng

HHT - Thông tin nữ diễn viên Kim Sae Ron bất ngờ qua đời ở tuổi 25 đang được chia sẻ rộng rãi. Trên khắp các trang mạng, đa số khán giả đều bàng hoàng trước "tin dữ" của nữ diễn viên nhí nổi tiếng một thời.

Chiều tối ngày 16/2, mạng xã hội xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Kim Sae Ron qua đời tại nhà riêng. Theo truyền thông Hàn Quốc, cảnh sát khu vực Seongdong, Seoul nhận được báo cáo về vụ việc vào lúc 16h50 và nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý.

Phía cảnh sát cũng cho biết chưa phát hiện dấu hiệu xâm nhập hay hành vi phạm tội, tuy nhiên nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra làm rõ. Trước thông tin này, nhiều đồn đoán đã xuất hiện khi cho rằng nữ diễn viên có thể đã lựa chọn cách cực đoan.

Từng là "thần đồng diễn xuất" được khán giả Hàn yêu mến qua loạt phim đình đám như A Brand New Life, The Man From Nowhere... Kim Sae Ron lại đánh mất sự nghiệp vì loạt bê bối.

Cô gây chấn động khi lái xe trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn rồi bỏ trốn hay tụ tập bài bạc cùng bạn bè trong thời gian tự kiểm điểm. Sau khi liên tiếp vướng lùm xùm, cô bị công ty quản lý chấm dứt hợp đồng, đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ cho tai nạn và các hợp đồng thương mại bị hủy bỏ.