“Spider-Man: Across The Spider-Verse” có quy mô cực khủng: Số họa sĩ thực hiện lập kỷ lục!

HHT - Phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình về Người Nhện - “Spider-Man: Across The Spider-Verse” hứa hẹn sẽ rất đỉnh bởi quy mô khủng từ nhân sự đến bối cảnh.

Không chỉ có loạt phim Spider-Man của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) làm khán giả ngả nghiêng, bộ phim hoạt hình Spider-Man: Into The Spider-Verse cũng đạt điểm 10 chất lượng. Khán giả rất ngóng đợi phần tiếp theo, để được xem cuộc phiêu lưu mới của Người Nhện Miles Morales (chứ không phải Peter Parker).

Theo những gì được chính nhà sản xuất của Spider-Man: Across The Spider-Verse tiết lộ, phần 2 sẽ có quy mô lớn hơn nhiều so với phần 1, theo nghĩa đen là lớn hơn 6 lần so với bộ phim đầu tiên. Nếu như bối cảnh của Into The Spider-Verse chỉ là Trái-Đất-1610 thì bối cảnh của Across The Spider-Verse là sáu vũ trụ khác nhau. Nếu như ở phần đầu tiên, những Người Nhện của các vũ trụ khác tìm đến với Miles Morales thì nay, cậu bé Người Nhện “du lịch” qua các vũ trụ rồi trở về.

Phần 2 sẽ có tới 240 nhân vật. Tuy chưa tung ra teaser hay trailer chính thức, nhưng một đoạn nhá hàng ngắn tại CinemaCon đã cho khán giả biết đến sự tồn tại của Người Nhện mang thai, còn gọi là Spider-Woman. Trước mắt, Gwen Stacy sẽ trở lại, trông nàng Người Nhện này trưởng thành hơn so với lần xuất hiện trước trong Into The Spider-Verse.

Với bối cảnh đồ sộ và số lượng nhân vật đông đảo, nhân sự để thực hiện Spider-Man: Across The Spider-Verse cũng không thể ít. Được biết, có tới 1000 họa sĩ đang làm việc để hoàn thiện bộ phim. Đây là số nhân sự kỷ lục để thực hiện một bộ phim hoạt hình.

Nhà sản xuất Spider-Man: Across The Spider-Verse nhấn mạnh sự rộng lớn và đa dạng của phần 2, rằng vì có tới 6 vũ trụ được tạo ra bởi 1000 họa sĩ nên mỗi thế giới trong phim sẽ có phong cách nghệ thuật riêng. Họ tiết lộ những chiều ở vũ trụ này so với các chiều ở vũ trụ khác sẽ mang đến cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Như thể Across The Spider-Verse là một phòng tranh và được lấp đầy bởi những bức tranh với các phong cách khác biệt, khiến tổng thể bộ phim vừa độc đáo lại vừa thống nhất và dĩ nhiên là vô cùng hấp dẫn.

Ban đầu, Spider-Man: Across The Spider-Verse dự kiến phát hành vào năm 2022, nhưng đã được lùi lại vào năm 2023. Nhà sản xuất trấn an người xem rằng việc này chỉ giúp hãng Sony có thêm thời gian để làm cho bộ phim này thậm chí còn hay hơn nữa.

Có một chuyện bên lề thú vị là chàng Người Nhện của MCU - Tom Holland đã từng hào hứng bày tỏ rằng muốn Spider-Man Peter Parker của mình đu tơ cùng Miles Morales. Nhưng cho đến nay vẫn chẳng thấy “vũ trụ” nào đáp lại “ước nguyện” ấy của anh chàng.