Sau 10 năm, Jung Chaeyeon vẫn giữ vững đẳng cấp nữ thần khai sinh "fairy ending"

HHTO - Những ngày qua, diễn đàn K-Pop bùng nổ trước màn tái hợp lịch sử của I.O.I nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt. Cùng với đó, cái tên Jung Chaeyeon khiến cõi mạng dậy sóng khi, chứng minh đẳng cấp ai là người khai sinh ra định nghĩa "tiên tử kết màn" (fairy ending).

I.O.I khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi khi mang lên sân khấu ca khúc Suddenly nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt. Dù thời lượng hát cá nhân khá khiêm tốn với khoảng 4 giây, Jung Chaeyeon vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc bừng sáng, làm chủ khung hình trong mỗi khoảnh khắc xuất hiện.

Sau 10 năm, Jung Chaeyeon lại gây bão mạng xã hội với màn ending cực đỉnh trên sân khấu "Suddenly".

Những gì cô làm chỉ đơn giản là "thở và cười nhẹ" nhưng cảm giác rung động vẫn như 10 năm trước. Giữa "cơn mưa" pháo giấy, Chaeyeon tạo nên một khoảnh khắc kết màn huyền thoại. Phần kết màn lần này lập tức khiến người ta nhớ về màn ending của cô tại Produce 101 đúng 10 năm trước.

Ngày ấy, chiếc máy quay bắt cận nụ cười rạng rỡ của Chaeyeon sau tiết mục Into The New World đã khai sinh ra khái niệm "tiên tử kết màn" và đến nay đã trở thành một "đặc sản" không thể thiếu của các idol K-Pop trên mỗi sân khấu.

Đặt hai khoảnh khắc cạnh nhau mới thấy, tròn một thập kỷ trôi qua nhưng nụ cười rạng rỡ của Jung Chaeyeon dường như chẳng hề thay đổi. (Nguồn: korean_girlgroups)

Người hâm mộ chắc chắn không thể quên một Chaeyeon đầy quyến rũ, cuốn hút trong Full Moon hay nét tinh nghịch, đáng yêu lạc lối với giai điệu của Yum Yum. Chính sự đa dạng và visual phát sáng trong mọi hoàn cảnh đã giúp cô xuất sắc chiếm vị trí thứ 2 trong cuộc bình chọn top visual do chính các thực tập sinh năm đó bình chọn.

Tròn một thập kỷ trôi qua, nhan sắc của Jung Chaeyeon vẫn thuần khiết, trong veo.

Tại buổi fansign mới đây, hình ảnh Chaeyeon diện chiếc áo khoác da dáng thể thao hầm hố đã lập tức lọt chủ đề thảo luận nóng trên theqoo. Chỉ một động tác luồn tay hất nhẹ mái tóc bồng bềnh ra sau cổ áo, cô khiến netizen cả Hàn lẫn Việt rần rần thả bình luận: "K-Drama xin hãy để Jung Chaeyeon cho K-Pop mỗi năm một lần" hay "Ai cho cô ấy một cái quảng cáo về mô tô đi, quá hợp luôn rồi".

Jung Chaeyeon khiến hội fangirl đổ rạp với màn hất tóc chuẩn soái tỷ khi diện chiếc áo khoác moto.

Niềm vui trở lại chưa được bao lâu, Jung Chaeyeon đã khiến các fan không khỏi bùi ngùi khi nhắn nhủ đây có thể là lịch trình cuối cùng của cô với tư cách một thần tượng. Biết người hâm mộ sẽ tiếc nuối, cô vốn luôn trung thành với mái tóc xõa tự nhiên suốt nhiều năm đã quyết định "phá lệ": "Hôm nay mình kiểu tóc buộc nửa đầu mà mọi người muốn. Mình đã nói là mình sẽ làm mà. Dù sao thì đây cũng là lịch trình idol cuối cùng của mình rồi nhỉ?".

"Tiên tử kết màn" nũng nịu, rung động của Chaeyeon

Trên các diễn đàn, fan chỉ biết truyền tay nhau những chiếc video kết màn kèm lời nhắn: "Dĩ nhiên sân khấu idol cuối cùng phải thật hoàn mỹ rồi, vì cô ấy chính là người đã bắt đầu cho trào lưu này mà".

Sau khi khép lại các hoạt động quảng bá trên đài truyền hình, Jung Chaeyeon cùng I.O.I sẽ bước vào chuỗi concert kỷ niệm với 3 đêm diễn mở màn tại Seoul từ ngày 29 đến 31/5, trước khi di chuyển sang Thái Lan và Hong Kong. Fan sẽ còn được ngắm "era thần tượng" sáng bừng của Chaeyeon một thời gian nữa trước khi cô trở lại nghiệp diễn.