Sweet Home 2: Song Kang tiết lộ điểm đáng chờ đợi, Hyun Soo có thành quái vật?

HHT - Có chưa tới 1 giờ lên hình trong 16 tập phim của "Ninh An Như Mộng", nhưng Trương Già (Vương Tinh Việt) vẫn gây ấn tượng mạnh, chỉ số nhân vật có thời điểm còn cao hơn cả nam chính Tạ Nguy (Trương Lăng Hách). "Bạch nguyệt quang" của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) có gì để người xem phải mê mẩn đến thế?

HHT - Taylor Swift và Travis Kelce không ngại dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào trước hàng chục nghìn khán giả tại sân vận động khi nữ ca sĩ sang Argentina biểu diễn trong khuôn khổ "The Eras Tour".

HHT - Không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, album solo đầu tay của Jung Kook (BTS) tiếp tục làm nên chuyện, ca khúc chủ đề "Standing Next To You" xuất sắc "hạ cánh" ở vị trí thứ 5 bảng xếp hạng (BXH) Billboard Hot 100, đồng thời đứng đầu 2/3 BXH chính của Billboard.