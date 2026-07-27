Tác giả truyện trinh thám ăn khách Nhật Bản Higashino Keigo qua đời ở tuổi 68

HHTO - Nhà văn Nhật Bản Higashino Keigo - tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như “Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya”, “Phía Sau Nghi Can X”, “Bạch Dạ Hành”... đã qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư.

Tin buồn, nhà văn Higashino Keigo đã qua đời vì ung thư đại tràng ở tuổi 68. Ông mất hôm thứ Năm, ngày 23/7/2026, đến ngày 27/7 tin này được nhà xuất bản Kodansha thông báo trên trang web của mình.

Sinh năm 1958, nhà văn Higashino Keigo ra mắt văn đàn với cuốn tiểu thuyết Sau Giờ Học vào năm 1985. Cho đến nay, ông đã có một kho tàng sáng tác đồ sộ, với nhiều cuốn sách bán chạy. Một số tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có thể kể đến: Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya, Phía Sau Nghi Can X, Bạch Dạ Hành, Bí Mật Của Naoko, Ác Ý, Phương Trình Hạ Chí, Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ, Xích Sao Băng…

Nhiều tiểu thuyết của Higashino Keigo đã được chuyển thể thành phim, không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở nhiều nơi khác. Một số tác phẩm nổi bật nhất của ông như Phía Sau Nghi Can X, Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya được Trung Quốc, Hàn Quốc mua bản quyền chuyển thể.

Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya đang được Hàn Quốc chuyển thể thành phim.

Được biết, ngay cả trong khi đang điều trị, nhà văn vẫn dự định phát hành cuốn sách mới - Eternal Memory vào ngày 5/8.