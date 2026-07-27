Video bão Noul cuốn cả cũi có em bé từ trong nhà ra ngoài đường ở Trung Quốc

HHTO - Đoạn video từ camera quan sát đã ghi được cảnh bão Noul cuốn cả chiếc cũi có em bé bên trong từ trong nhà ra ngoài đường. Hình ảnh này một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của gió bão, ngay cả khi bão chưa đổ bộ.

Tóm tắt nhanh: · Video ghi lại cảnh gió mạnh của bão Noul cuốn cả chiếc cũi có em bé từ trong nhà ra ngoài đường khiến nhiều người chú ý. · Rất may là khi gió làm lật chiếc cũi thì em bé "rơi" ra ngoài và chạy được về nhà. · Sự việc cho thấy gió mạnh và nguy hiểm của bão có thể xuất hiện ngay từ khi bão chưa đổ bộ.

Một đoạn video ghi lại cảnh một chiếc cũi có em bé bên trong bị gió mạnh của bão Noul cuốn từ trong nhà ra ngoài đường, thậm chí còn bị lật, đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài giây, cho thấy mức độ nguy hiểm khó lường của gió bão.

Đây là video:

Nguồn: Shanghai Daily.

Chiếc cũi bị gió bão cuốn đi, trong cũi có em bé

Theo trang Shanghai Daily và Dimsum Daily, sự việc trên xảy ra tại Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) vào khoảng 3h chiều ngày 25/7 theo giờ địa phương.

Gió mạnh do bão Noul đã thổi tung cửa một căn nhà, rồi gió cuốn bay một chiếc cũi - có em bé bên trong - từ trong nhà ra ngoài đường.

Ở bên ngoài, chiếc cũi bị gió làm lật, khiến em bé bị rơi, ngã xuống đất. Rất may là trong khoảnh khắc này, em bé có thể đứng dậy và chạy về phía nhà mình được.

Hong Kong cũng có gió và mưa to do bão Noul. Ảnh chụp ngày 25/7. Ảnh: Chan Ho-him/ AP Photo.

Bão nguy hiểm ngay cả khi chưa đổ bộ

Bão Noul (bão số 2 theo cách gọi ở Việt Nam) đổ bộ phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào lúc gần 4h sáng Chủ Nhật, 26/7, theo giờ địa phương, với sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão mạnh cấp 14 (150 - 166 km/h), theo Xinhua và Al Jazeera.

Như vậy, xét về thời gian thì sự việc gió mạnh cuốn bay chiếc cũi xảy ra khi bão chưa đổ bộ.

Thực tế, hoàn lưu của bão thường trải rộng hàng trăm, thậm chí hơn 1.000 km, nên các khu vực nằm khá xa tâm bão vẫn có thể hứng chịu mưa to và gió giật dữ dội từ trước khi bão chính thức đổ bộ.

Đó cũng là lý do các cơ quan khí tượng và chính quyền địa phương thường phát cảnh báo từ rất sớm mỗi khi có dự báo về một cơn bão tiến đến gần.