Tuổi trẻ Cao Bằng, Thái Nguyên thắp nến tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ

Tuổi trẻ Cao Bằng và Thái Nguyên đồng loạt tổ chức các hoạt động thắp nến tri ân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn, Tỉnh đoàn Cao Bằng phối hợp với Công an tỉnh và UBND phường Thục Phán tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và Chương trình “Tuổi trẻ viết tiếp Bản hùng ca” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Những ngọn nến tri ân được thắp sáng trên từng phần mộ đã lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, sự tiếp nối truyền thống và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mỗi ánh nến không chỉ là lời tri ân gửi tới các anh hùng đã ngã xuống mà còn là lời hứa của tuổi trẻ hôm nay về việc không ngừng học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển.

Tuổi trẻ Cao Bằng thắp sáng những ngọn nến tri ân, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Tiếp nối không khí trang nghiêm của buổi lễ, Chương trình “Tuổi trẻ viết tiếp Bản hùng ca” đã mang đến những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện chặng đường đấu tranh hào hùng của dân tộc, qua đó khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Những phần quà ý nghĩa được gửi đến các thương binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Cũng trong dịp này, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, phường Quyết Thắng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quyết Thắng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Ban Tổ chức đã trao tặng 30 suất quà đến các thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Ban Tổ chức trao tặng 30 suất quà đến các thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và gia đình có công với cách mạng.

Ngay sau lễ tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo cùng đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân đã thắp nến tri ân, dâng hương tại từng phần mộ liệt sĩ. Hàng nghìn ngọn nến lung linh thắp sáng Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, thể hiện lòng biết ơn và sự thành kính của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại biểu, đoàn viên, thanh niên thành kính thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ.

Cũng trong tối 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo 100% các đơn vị Đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm, đài tưởng niệm và nhà tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động được triển khai đồng bộ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần lan tỏa sâu rộng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Thông qua các hoạt động tri ân, dâng hương, thắp nến và chương trình nghệ thuật ý nghĩa, tuổi trẻ Cao Bằng và Thái Nguyên đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công với cách mạng, hy sinh vì Tổ quốc. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và trách nhiệm tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.