Vì sao vụ livestream của 2 sinh viên Y khoa lại gây phản ứng đặc biệt mạnh?

HHTO - Trong thời đại của mạng xã hội, cũng đã từng có những vụ việc livestream thiếu chuẩn mực. Nhưng vụ việc của hai sinh viên Y khoa thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) lại gây phản ứng đặc biệt mạnh trong dư luận, lý do có thể là gì?

Tóm tắt nhanh: · Nhiều người phản ứng mạnh với vụ việc 2 sinh viên Y khoa thực tập tại bệnh viện livestream thiếu chuẩn mực. · Phản ứng của dư luận không chỉ xuất phát từ câu nói đùa mà còn từ vai trò của người nói, bối cảnh và nội dung lời nói. · Bệnh viện và nhà trường đều đã có động thái xử lý sau khi vụ việc lan truyền.

Không chỉ là một vụ livestream phản cảm

Một đoạn livestream của 2 sinh viên Y khoa trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) đang khiến nhiều người chú ý và phê bình.

Trong video, 2 cô gái vừa cười nói với thái độ cợt nhả, vừa dùng những lời lẽ phản cảm, trong đó có câu đùa về việc "tiêm thuốc độc".

Theo VnExpress, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt tiếp nhận 2 sinh viên thực tập này; còn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ đình chỉ học tập, yêu cầu 2 sinh viên viết tường trình.

Thực tế, trên mạng xã hội cũng từng có những video có phát ngôn không phù hợp, vì sao vụ việc này lại gây phản ứng đặc biệt mạnh?

2 sinh viên Y khoa trong vụ việc. Ảnh: TPO.

Ba yếu tố khiến vụ livestream gây phản ứng mạnh

Có thể nói, phản ứng của dư luận đối với video livestream này không chỉ xuất phát từ một câu nói đùa, mà từ sự kết hợp giữa người nói, bối cảnh và nội dung câu nói.

Người nói: Không phải một người ngẫu nhiên mà là sinh viên Y khoa

Nếu một người bình thường nói những lời thiếu suy nghĩ trên mạng xã hội, họ vẫn có thể bị chỉ trích.

Tuy nhiên, trong trường hợp livestream này, người nói là sinh viên Y khoa đang thực tập tại bệnh viện.

Tức là, công chúng thấy họ là những người đang chuẩn bị bước vào nghề chăm sóc sức khỏe, một nghề luôn gắn với yêu cầu rất cao về đạo đức và trách nhiệm.

Vì vậy, phát ngôn của họ thường không còn được nhìn nhận như lời nói của một cá nhân, mà còn được gắn với hình ảnh của nghề nghiệp.

Bối cảnh: Livestream được thực hiện ngay trong bệnh viện

Một yếu tố khác khiến nhiều người cảm thấy khó chấp nhận là địa điểm xảy ra vụ việc.

Đoạn livestream được thực hiện ngay tại bệnh viện - nơi người bệnh và người nhà đặt niềm tin vào đội ngũ y tế để được chăm sóc, điều trị.

Trên mạng xã hội, không ít bình luận cho rằng nếu người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân nghe thấy những lời nói như vậy, họ khó tránh khỏi cảm giác lo lắng, mất lòng tin.

Đó cũng là lý do nhiều người cho rằng bệnh viện không phải là nơi phù hợp cho những nội dung livestream như vậy.

Nội dung câu nói: Nhắc đến một việc gắn liền với hoạt động khám chữa bệnh

Câu nói đùa của 2 sinh viên liên quan đến việc "tiêm thuốc" - một việc gắn trực tiếp với hoạt động khám chữa bệnh.

Khi đi khám chữa bệnh, chẳng hạn liên quan đến việc tiêm thuốc, người bệnh đặt cả lòng tin vào nhân viên y tế. Vì vậy, khi nội dung đùa cợt lại xoay quanh chính hành động này, nhiều người cho rằng ranh giới của một câu nói đùa đã bị vượt qua.

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: TPO.

Những yếu tố trên góp phần khiến vụ việc không chỉ bị xem như một đoạn livestream thiếu chuẩn mực, mà nhiều người còn cảm thấy đoạn video này khiến họ lo lắng về đạo đức, nhận thức của một số sinh viên Y khoa.

Chính sự kết hợp giữa người nói, bối cảnh và nội dung câu nói đã khiến vụ việc tạo ra phản ứng đặc biệt mạnh trên mạng xã hội.

Vụ việc cũng cho thấy, trên mạng xã hội, tác động của một phát ngôn không chỉ phụ thuộc vào câu nói, mà còn vào người nói và bối cảnh. Khi cả ba yếu tố đều không phù hợp, một đoạn livestream ngắn cũng có thể tạo phản ứng rất lớn trong dư luận.

Theo VnExpress, đại diện truyền thông của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, nhà trường dự kiến họp hội đồng kỷ luật, làm việc với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vào ngày 28/7 để xử lý nghiêm vụ việc.