Tất tần tật về iPhone 14 series trước ngày ra mắt: Bỏ khe sim vật lý, mức giá bán gây sốc

HHT - Theo thông tin rò rỉ, iPhone 14 series sẽ có 4 mẫu bao gồm: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trong đó, iPhone 14 Pro Max có thể nặng đến 255 gram.

iPhone 14 Pro Max sẽ có trọng lượng nặng nhất trong lịch sử?

Thông tin rò rỉ trên trang ITBear (Trung Quốc) cho biết, các phiên bản iPhone ra mắt năm nay có bộ nhớ trong thấp nhất ở mức 128 GB, cao nhất là 1 TB.

Bức ảnh vừa được tiết lộ trên mạng xã hội Trung Quốc cho biết thông tin chi tiết về 4 mẫu iPhone 14 bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Về trọng lượng, iPhone 14 Pro Max cao cấp nhất nặng 255 gram, hơn 17 gram so với iPhone 13 Pro Max. So với Xiaomi Mix Fold 2 có thể gập lại mới nhất có trọng lượng 262g, iPhone 14 Pro Max nhẹ hơn một chút.

Theo các tin đồn, Apple sẽ trang bị chip A15 Bionic và camera 12MP cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus (iPhone 14 Max). Trong khi đó, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ dùng camera chính 48MP, chip A16. Tất cả các iPhone mới sẽ có RAM 6GB. Điều này hoàn toàn trùng khớp với thông tin có được từ bức ảnh.

Ngoài ra, như đã biết iPhone 14 Pro Max và iPhone 14 Plus sẽ có viên pin có dung lượng tương đương nhau. Do đó, iPhone 14 Plus sẽ đặc biệt hấp dẫn với những người dùng muốn chiếc iPhone có thời lượng pin tốt, nhưng không phải trả quá nhiều tiền cho việc nâng cấp camera.

iPhone 14 series sẽ tăng giá?

Được biết, hai phiên bản iPhone 14 và iPhone 14 Plus vẫn dùng màn hình "tai thỏ" như ở các iPhone 13 ra mắt năm ngoái. Mức giá khởi điểm của iPhone 14 là 799 USD (khoảng 18,4 triệu đồng), bản 256 GB là 899 USD (khoảng 20,7 triệu đồng) và bản 512 GB sẽ là 1.099 USD (khoảng 23,2 triệu đồng).

Trong khi đó, iPhone 14 Plus (màn hình 6,7 inch) có giá khởi điểm 899 USD, các phiên bản bộ nhớ 256 GB và 512 GB sẽ có mức giá tăng thêm lần lượt là 100 USD.

Giá iPhone 14 Pro khởi điểm là 1.099 USD và iPhone 14 Pro Max là 1.199 USD (khoảng 27,5 triệu đồng). Các phiên bản bộ nhớ lớn hơn sẽ tăng thêm 100 USD.

Như vậy, phiên bản iPhone đắt nhất năm nay sẽ là iPhone 14 Pro Max bộ nhớ 1 TB có giá 1.699 USD (khoảng 39 triệu đồng).

Nếu tin tức rò rỉ này là chính xác thì giá của các iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ cao hơn 100 USD so với các phiên bản iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max ra mắt năm ngoái.

Đây là mức giá iPhone mới tại thị trường Mỹ. Mức giá cũng có thể sẽ chênh lệch ở các thị trường khác nhau.

iPhone 14 không có khe SIM?

"Apple sẽ mang đến cho công nghệ eSIM một sự thúc đẩy lớn hơn trong khoảng thời gian tới, khi các nhà mạng hướng người dùng đến SIM kỹ thuật số thay vì các thẻ SIM vật lý. Apple đã cân nhắc việc loại bỏ khe SIM vật lý vào năm nay hoặc năm sau đối với một số mẫu máy", Mark Gurman từ Bloomberg tiết lộ.

Việc loại bỏ khe cắm thẻ SIM có thể giúp cải thiện hơn nữa khả năng kháng nước trên những chiếc iPhone. Đồng thời, nó cũng giúp giải phóng một lượng nhỏ không gian bên trong thiết bị.

Trước đó, nguồn tin từ Wall Street Journal cho rằng Apple có thể sẽ phát hành phiên bản iPhone 14 chỉ hỗ trợ eSIM tại một số thị trường. Động thái này nhằm thử nghiệm xem người tiêu dùng có sẵn sàng sử dụng điện thoại không có khe SIM vật lý hay không.

Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên vẫn đang dừng lại ở mức độ "tin đồn", cùng chờ những thông báo chính thức từ phía Apple nhé!